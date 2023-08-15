Лучшая маковая начинка: простой рецепт с детства

Идеально для блинов, пирогов и десертов

Маковая начинка — отличное содержание пирогов, блинов и булочек-маковичок. Есть много способов эту начинку подготовить, делимся рецептом, с которым она будет и вкусной, и нежной.

Способом ее приготовления поделились на портале SHUBA. Такая маковая начинка имеет сливочный вкус, а еще благодаря своей текстуре не высыпается из пирога. Рецепт по собственному желанию можно дополнить изюмом, орехами, сухофруктами и т.д.

Ингредиенты:

Мак — 300 г

Сахар — 300 г

Масло сливочное 73% — 50 г

Яичный белок – 1 шт.

Способ приготовления:

Промываем мак. Для этого заливаем водой, хорошо перемешиваем ложкой и оставляем на 5 минут. Затем процеживаем сквозь очень мелкое сито. В процессе смотрим на воду – если она грязная, промывку следует повторить. Промытый мак кладем в кастрюлю и обильно заливаем водой. Варим его один час с момента закипания. В процессе снимаем шум. Мак должен хорошо разбухнуть и развариться. Процеживаем мак. Заливаем холодной водой, чтобы быстро охладел. Потом отцеживаем от лишней влаги. Чем сухее он будет, тем лучше. Готовый мак перемалываем вместе с сахаром в равных пропорциях – блендером или мясорубкой. Должна получиться однородная паста. В мак добавляем размягченное сливочное масло и белок одного яйца. Хорошо перемешиваем.

Такая начинка станет идеальным содержимым для булочек, пирогов и даже в качестве слоя для торта. Также ее очень вкусно заворачивать в тоненькие блины.