Фантастически вкусные булочки-маковички: рецепт на Медовый Спас 2023

Очень вкусная выпечка к празднику и не только

Мы рассказывали, как готовить вкусное украинское блюдо – соложники. Еще один традиционный десерт любят готовить круглый год, но обязательно готовят на Маковии — булочки с маком.

Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых популярных. Готовятся такие дрожжевые булочки очень легко с использованием доступных продуктов.

Ингредиенты:

250 молока

15 г сухих дрожжей

350 г муки (пшеничная в/х)

30 г сахара

1/2 ч. л. соли

5 г ванильного сахара

20 г растительного масла

20 г сухого молока (цельного)

Для начинки:

450 г маковой начинки

50 г изюма

50 г грецких орехов

Способ приготовления:

В теплом, но не горячем молоке разводим дрожжи и сахар. Накрываем и оставляем. Через 15–20 минут добавляем другие компоненты для теста. Замешиваем не очень тугое тесто. Обходим и оставляем на час в теплом месте. Для начинки изюм заливаем кипятком, а орехи обжариваем на сухой сковороде. Обсушиваем изюм и нарезаем вместе с орехами. Смешиваем их с маковой внутренностью. Из теста и начинки формируем булочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 20 минут. Выпекаем булочки в предварительно разогретой до 180 °C духовке. Примерно 20 минут, точное время зависит от духовки.

Булочки получаются мягкие и пышные. Они будут идеально смаковать утром с ароматным кофе.