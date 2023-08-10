Фантастически вкусные булочки-маковички: рецепт на Медовый Спас 2023
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Очень вкусная выпечка к празднику и не только
Мы рассказывали, как готовить вкусное украинское блюдо – соложники. Еще один традиционный десерт любят готовить круглый год, но обязательно готовят на Маковии — булочки с маком.
Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых популярных. Готовятся такие дрожжевые булочки очень легко с использованием доступных продуктов.
Ингредиенты:
- 250 молока
- 15 г сухих дрожжей
- 350 г муки (пшеничная в/х)
- 30 г сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 5 г ванильного сахара
- 20 г растительного масла
- 20 г сухого молока (цельного)
Для начинки:
- 450 г маковой начинки
- 50 г изюма
- 50 г грецких орехов
Способ приготовления:
- В теплом, но не горячем молоке разводим дрожжи и сахар. Накрываем и оставляем. Через 15–20 минут добавляем другие компоненты для теста.
- Замешиваем не очень тугое тесто. Обходим и оставляем на час в теплом месте.
- Для начинки изюм заливаем кипятком, а орехи обжариваем на сухой сковороде. Обсушиваем изюм и нарезаем вместе с орехами. Смешиваем их с маковой внутренностью.
- Из теста и начинки формируем булочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 20 минут.
- Выпекаем булочки в предварительно разогретой до 180 °C духовке. Примерно 20 минут, точное время зависит от духовки.
Булочки получаются мягкие и пышные. Они будут идеально смаковать утром с ароматным кофе.