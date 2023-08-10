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Фантастически вкусные булочки-маковички: рецепт на Медовый Спас 2023

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Эти булочки получаются фантастически вкусными Новость обновлена 10 августа 2023, 13:16
Эти булочки получаются фантастически вкусными. Фото tochka.net

Очень вкусная выпечка к празднику и не только

Мы рассказывали, как готовить вкусное украинское блюдо – соложники. Еще один традиционный десерт любят готовить круглый год, но обязательно готовят на Маковии — булочки с маком.

Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых популярных. Готовятся такие дрожжевые булочки очень легко с использованием доступных продуктов.

Ингредиенты:

  • 250 молока
  • 15 г сухих дрожжей
  • 350 г муки (пшеничная в/х)
  • 30 г сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 5 г ванильного сахара
  • 20 г растительного масла
  • 20 г сухого молока (цельного)

Для начинки:

  • 450 г маковой начинки
  • 50 г изюма
  • 50 г грецких орехов

Способ приготовления:

  1. В теплом, но не горячем молоке разводим дрожжи и сахар. Накрываем и оставляем. Через 15–20 минут добавляем другие компоненты для теста.
  2. Замешиваем не очень тугое тесто. Обходим и оставляем на час в теплом месте.
  3. Для начинки изюм заливаем кипятком, а орехи обжариваем на сухой сковороде. Обсушиваем изюм и нарезаем вместе с орехами. Смешиваем их с маковой внутренностью.
  4. Из теста и начинки формируем булочки. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 20 минут.
  5. Выпекаем булочки в предварительно разогретой до 180 °C духовке. Примерно 20 минут, точное время зависит от духовки.

Булочки получаются мягкие и пышные. Они будут идеально смаковать утром с ароматным кофе.

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