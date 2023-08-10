Фантастично смачні булочки-маковички: рецепт на Медовий Спас 2023
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Дуже смачна випічка до свята і не тільки
Ми розповідали, як готувати смачну українську страву — соложеники. Ще один традиційний десерт люблять готувати цілий рік, але обов’язково готують на Маковія — булочки з маком.
Випічка з маковою начинкою була і залишається однією з найпопулярніших. Готуються такі дріжджові булочки дуже легко з використанням доступних продуктів.
Інгредієнти:
- 250 молока
- 15 г сухих дріжджів
- 350 г борошна (пшеничне в/г)
- 30 г цукру
- 1/2 ч. л. солі
- 5 г ванільного цукру
- 20 г рослинної олії
- 20 г сухого молока (цільного)
Для начинки:
- 450 г макової начинки
- 50 г родзинок
- 50 г волоських горіхів
Спосіб приготування:
- У теплому, але не гарячому молоці розводимо дріжджі та цукор. Накриваємо і залишаємо. Через 15-20 хвилин додаємо інші компоненти для тіста.
- Замішуємо не дуже туге тісто. Обминаємо і залишаємо на годину в теплому місці.
- Для начинки родзинки заливаємо окропом, а горіхи — обсмажуємо на сухій сковороді. Обсушуємо родзинки і нарізаємо разом із горіхами. Змішуємо їх з маковою начинкою.
- З тіста та начинки формуємо булочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо в теплі на 20 хвилин.
- Випікаємо булочки у заздалегідь розігрітій до 180 °C духовці. Орієнтовно 20 хвилин, точний час залежить від духовки.
Булочки виходять м’які та пишні. Вони ідеально смакуватимуть зранку з ароматною кавою.