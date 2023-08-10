Фантастично смачні булочки-маковички: рецепт на Медовий Спас 2023

Дуже смачна випічка до свята і не тільки

Ми розповідали, як готувати смачну українську страву — соложеники. Ще один традиційний десерт люблять готувати цілий рік, але обов’язково готують на Маковія — булочки з маком.

Випічка з маковою начинкою була і залишається однією з найпопулярніших. Готуються такі дріжджові булочки дуже легко з використанням доступних продуктів.

Інгредієнти:

250 молока

15 г сухих дріжджів

350 г борошна (пшеничне в/г)

30 г цукру

1/2 ч. л. солі

5 г ванільного цукру

20 г рослинної олії

20 г сухого молока (цільного)

Для начинки:

450 г макової начинки

50 г родзинок

50 г волоських горіхів

Спосіб приготування:

У теплому, але не гарячому молоці розводимо дріжджі та цукор. Накриваємо і залишаємо. Через 15-20 хвилин додаємо інші компоненти для тіста. Замішуємо не дуже туге тісто. Обминаємо і залишаємо на годину в теплому місці. Для начинки родзинки заливаємо окропом, а горіхи — обсмажуємо на сухій сковороді. Обсушуємо родзинки і нарізаємо разом із горіхами. Змішуємо їх з маковою начинкою. З тіста та начинки формуємо булочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо в теплі на 20 хвилин. Випікаємо булочки у заздалегідь розігрітій до 180 °C духовці. Орієнтовно 20 хвилин, точний час залежить від духовки.

Булочки виходять м’які та пишні. Вони ідеально смакуватимуть зранку з ароматною кавою.