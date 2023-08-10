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Фантастично смачні булочки-маковички: рецепт на Медовий Спас 2023

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ці булочки виходять фантастично смачними Новина оновлена 10 серпня 2023, 13:16
Ці булочки виходять фантастично смачними. Фото tochka.net

Дуже смачна випічка до свята і не тільки

Ми розповідали, як готувати смачну українську страву — соложеники. Ще один традиційний десерт люблять готувати цілий рік, але обов’язково готують на Маковія — булочки з маком.

Випічка з маковою начинкою була і залишається однією з найпопулярніших. Готуються такі дріжджові булочки дуже легко з використанням доступних продуктів.

Інгредієнти:

  • 250 молока
  • 15 г сухих дріжджів
  • 350 г борошна (пшеничне в/г)
  • 30 г цукру
  • 1/2 ч. л. солі
  • 5 г ванільного цукру
  • 20 г рослинної олії
  • 20 г сухого молока (цільного)

Для начинки:

  • 450 г макової начинки
  • 50 г родзинок
  • 50 г волоських горіхів

Спосіб приготування:

  1. У теплому, але не гарячому молоці розводимо дріжджі та цукор. Накриваємо і залишаємо. Через 15-20 хвилин додаємо інші компоненти для тіста.
  2. Замішуємо не дуже туге тісто. Обминаємо і залишаємо на годину в теплому місці.
  3. Для начинки родзинки заливаємо окропом, а горіхи — обсмажуємо на сухій сковороді. Обсушуємо родзинки і нарізаємо разом із горіхами. Змішуємо їх з маковою начинкою.
  4. З тіста та начинки формуємо булочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо в теплі на 20 хвилин.
  5. Випікаємо булочки у заздалегідь розігрітій до 180 °C духовці. Орієнтовно 20 хвилин, точний час залежить від духовки.

Булочки виходять м’які та пишні. Вони ідеально смакуватимуть зранку з ароматною кавою.

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#Рецепт #Медовий Спас #Булочки #Випічка