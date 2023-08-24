Как едят баклажаны евреи: простой рецепт невероятной закуски
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Полчаса — и блюдо готово
С баклажанами можно приготовить множество вкусных блюд. Сегодня предлагаем узнать, как любят есть этот овощ в Израиле.
Shuba делится рецептом популярной еврейской закуски под названием хацилим. Готовится она из запеченных, немного дымных баклажан, лука и смесью растительного масла и майонеза. Эта закуска просто готовится и интересна на вкус, поэтому предлагаем попробовать!
Как приготовить еврейскую закуску хацилим
Ингредиенты на 2 порции:
- баклажан — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 1/4 шт.;
- лимон, сок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- майонез 50% — 2 ст. л.;
- масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны запеките в духовке при 200°С в течение 20-35 минут. Если же будете запекать баклажаны на огне, сделайте на овощах небольшие надрезы, готовьте, поворачивая, пока вся шкурка не сморщится, а овощи не станут мягкими.
- Готовые баклажаны охладите и очистите.
- Мякоть разомните вилкой, добавьте очень мелко нарезанный лук, соль, перец и лимонный сок или же перебейте блендером.
- Заправьте пасту майонезом и растительным маслом, перемешайте и подавайте на стол.
А попробуйте приготовить баклажаны по-грузински по рецепту "Телеграфа". Вряд ли кто-то пройдет мимо тарелки с такой вкуснятиной и не возьмет ложечку!