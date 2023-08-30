Что добавить в котлеты для фантастического вкуса: необычный рецепт

Так вы еще не пробовали

Мы готовим сочные котлеты очень часто. У опытных кулинаров есть много рецептов этого блюда. Туда часто добавляют лук, картофель или кабачки или помидоры. Кажется, что удивить это блюдо очень сложно.

Рixelinform удивляет новым необычным рецептом классических котлет, добавляя туда ананасы. Ароматные, сочные котлеты станут главным блюдом вашего праздничного стола или семейного ужина. Попробуйте – и будете готовить так постоянно.

Как приготовить котлеты с ананасами

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

2 ст. л. муки;

1 луковица;

2 яйца;

300 г ананасов;

соль и перец по своему вкусу;

200 г сыра;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Мясо мелко нарезаем, складываем в миску. Так же мелко нарезаем ананас, добавляем в тарелку мясо и все перемешиваем. Нарезаем лук тонкими кольцами и обжариваем до мягкости, добавляем куриное филе. Сыр натираем на мелкой терке, смешиваем с остальными ингредиентами, солим и перчим по своему вкусу. Все ингредиенты перемешиваем. Из полученной массы формируем котлеты. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем котлеты по 4-5 минут с двух сторон до золотистого цвета.

Попытайтесь приготовить котлеты по-немецки по рецепту "Телеграфа" — и вы съедите эти биточки вместе с тарелкой. Приятного аппетита!