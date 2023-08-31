Кабачковый торт с майонезом: эту вкуснятину будут просить вместо десерта
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Будете готовить до самой зимы
Кабачок — король сезона. Сколько блюд можно из него перепробовать — от неподражаемых кабачков по-французски до потрясающей овощной икры.
Если не знаете, что еще приготовить с этим овощем, рекомендуем рецепт кабачкового торта от Shuba. Такой торт вкусный и необычный, его рецепт можно еще менять в соответствии с вашими вкусами. Например, вы можете заменить соус на сметану или греческий йогурт, или же приготовить домашний майонез.
Как приготовить кабачковый торт с майонезом
Ингредиенты на 8 порций:
- кабачки — 600 г;
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- майонез 72% — 100 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- соль, укроп, веточка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Старые кабачки очистите от кожуры, молодые чистить не нужно. Овощи натрите на мелкой терке, добавьте яйца, соль, муку. Перемешайте венчиком до однородности.
- На сковороду с подсолнечным маслом выложите 1–2 ст. л. теста и разровняйте — у вас должен получиться тонкий блинчик. Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны.
- Для приготовления начинки смешайте майонез, измельченный чеснок и укроп.
- Смажьте каждый блинчик соусом, сложите друг на друга и немного прижмите. Поставьте торт на несколько часов в холодильник и подавайте.
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