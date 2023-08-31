Кабачковый торт с майонезом: эту вкуснятину будут просить вместо десерта

Будете готовить до самой зимы

Кабачок — король сезона. Сколько блюд можно из него перепробовать — от неподражаемых кабачков по-французски до потрясающей овощной икры.

Если не знаете, что еще приготовить с этим овощем, рекомендуем рецепт кабачкового торта от Shuba. Такой торт вкусный и необычный, его рецепт можно еще менять в соответствии с вашими вкусами. Например, вы можете заменить соус на сметану или греческий йогурт, или же приготовить домашний майонез.

Как приготовить кабачковый торт с майонезом

Ингредиенты на 8 порций:

кабачки — 600 г;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

майонез 72% — 100 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль, укроп, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Старые кабачки очистите от кожуры, молодые чистить не нужно. Овощи натрите на мелкой терке, добавьте яйца, соль, муку. Перемешайте венчиком до однородности. На сковороду с подсолнечным маслом выложите 1–2 ст. л. теста и разровняйте — у вас должен получиться тонкий блинчик. Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны. Для приготовления начинки смешайте майонез, измельченный чеснок и укроп. Смажьте каждый блинчик соусом, сложите друг на друга и немного прижмите. Поставьте торт на несколько часов в холодильник и подавайте.

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