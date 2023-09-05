Такой картофель уплетут даже холодным: необычный закарпатский рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Удивите близких необычным гарниром
Не знаете, что приготовить, нет сил на сложный рецепт или, наоборот, есть вдохновение сделать что-нибудь особенное? Как хорошо, что у нас всегда есть любимый картофель. Она выручает всегда, особенно когда под рукой много проверенных рецептов.
Один из таких рецептов — жареный картофель по-закарпатски от "Господиньки". Вы полюбите румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за необычный нежный вкус.
Как приготовить жареный картофель по-закарпатски
Ингредиенты:
- картофель;
- мука;
- яйца куриные;
- лук;
- соль и специи по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, чистим и нарезаем кружочками примерно по 5 мм.
- Лук нарезаем произвольно и добавляем в картофель. Обжаривать его не нужно, лук должен отдать свой запах и вкус.
- Все солим, перчим по своему вкусу, добавляем приправу к картофелю, перемешиваем и оставляем на 30-40 минут.
- Сливаем лишнюю жидкость из картофеля и панируем картофель в муке.
- В другую миску разбиваем 2 яйца, солим и перемешиваем.
- Картофель погружаем в яичный кляр и отправляем жариться в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Готовый картофель перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подаем к столу с кетчупом, майонезом или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.