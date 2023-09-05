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Такой картофель уплетут даже холодным: необычный закарпатский рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Подойдет и к семейному ужину, и к праздничному столу
Подойдет и к семейному ужину, и к праздничному столу. Фото gospodynka.com.ua

Удивите близких необычным гарниром

Не знаете, что приготовить, нет сил на сложный рецепт или, наоборот, есть вдохновение сделать что-нибудь особенное? Как хорошо, что у нас всегда есть любимый картофель. Она выручает всегда, особенно когда под рукой много проверенных рецептов.

Один из таких рецептов — жареный картофель по-закарпатски от "Господиньки". Вы полюбите румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за необычный нежный вкус.

Как приготовить жареный картофель по-закарпатски

Ингредиенты:

  • картофель;
  • мука;
  • яйца куриные;
  • лук;
  • соль и специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель моем, чистим и нарезаем кружочками примерно по 5 мм.
  2. Лук нарезаем произвольно и добавляем в картофель. Обжаривать его не нужно, лук должен отдать свой запах и вкус.
  3. Все солим, перчим по своему вкусу, добавляем приправу к картофелю, перемешиваем и оставляем на 30-40 минут.
  4. Сливаем лишнюю жидкость из картофеля и панируем картофель в муке.
  5. В другую миску разбиваем 2 яйца, солим и перемешиваем.
  6. Картофель погружаем в яичный кляр и отправляем жариться в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Готовый картофель перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подаем к столу с кетчупом, майонезом или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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