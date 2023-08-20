Этого почти никто не знает: на что обращать внимание при выборе картофеля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выбирайте картофель правильно
Кажется, что без картофеля в украинской кухне никуда. "Картофельные" блюда мы готовим почти каждый день — от картофельного пюре на гарнир до запеченного картофеля.
Однако для вкусного результата недостаточно просто придерживаться рецепта — нужно еще уметь правильно выбирать картофель. Об основных лайфхаках расскажем вместе с "УНИАН".
Как выбрать картошку для жарки
При покупке картофеля обязательно уточните сорт: для жарки отлично подходят "надежда", "жуковский", "лидер", "брянская". Если же сорт картофеля неизвестен, ориентируйтесь на структуру кожуры: она должна быть гладкой и без шершавостей.
Для жарки отлично подходят небольшие продолговатые или овальные клубни. Они мягкие внутри, но при этом не разваливаются.
Слишком крахмалистый картофель получится липким и слишком мягким. Положите в горячее масло и посолите в самом конце — и вы получите вкуснейшее блюдо.
Как выбрать картошку для пюре
Для пюре идеально подойдет "синеглазка" с фиолетовыми или розовыми "глазками". Выбирайте картофелины меньшего размера с шершавой или треснутой кожурой.
Если ошиблись с сортом, лучше не делайте пюре из неподходящей картошки — оно будет водянистым и с комками. В этом случае подайте ее целыми с зеленью и маслом.
Картошку всегда добавляйте в горячую воду, а в конце заливайте горячим молоком. Эти советы обеспечат вам идеальное пюре.
Как выбрать картофель для супа или салата
Для этих блюд используют картофель, которая не разваливается и с низким содержанием крахмала: "франселин", "ред скарлетт", "невский", "удача". Если сорт клубней определить невозможно, ориентируйтесь на кожуру — она должна быть с красной или розовой кожурой без "глазок".
Как выбрать сорт картофеля для картофеля фри
Здесь выбирайте мучнистые сорта. Определить их можно при нарезке: нож должен покрыться крахмалистым налетом, а вся разделочная доска будет белой.
Идеальное картофельное пюре по рецепту "Телеграф" можно приготовить всего из четырех ингредиентов.