Для этих колбасок по-молдавски вы будете заходить в мясной только за фаршем

Разнообразьте меню необычным блюдом

Если вы любите вкусные люля-кебаб и сочные котлеты, то вам наверняка захочется попробовать мититеи. Так называется традиционное молдавское блюдо — вкуснейшие колбаски без оболочки.

Мититеи традиционно готовят из баранины, но "Важно знать" предлагает взять смешанный фарш — говяжий и куриный. Так колбаски получатся еще более сочными и аппетитными. Жарить мититеи можно как на сковороде, так и на гриле. Для остроты вкуса после жарки их необходимо немного проварить.

Как приготовить митетеи — молдавские колбаски без оболочки

Ингредиенты:

700 г говяжьего фарша;

300 г фарша из куриной грудки;

300–400 мл молока;

2–3 зубчика чеснока;

1 ст. л. крахмала;

1 ч. л. пищевой соды;

соль, кориандр, черный перец по вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Фарш положите в глубокую миску, посолите и поперчите мясо по вкусу. Добавьте кориандр и толченый чеснок, тщательно перемешайте. Порциями, столовыми ложками влейте молоко, перемешайте и добавьте крахмал. Соду погасите уксусом, добавьте в фарш и перемешайте — в итоге он должен липнуть к рукам. Накройте мясо пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 8–10 часов. Для формирования колбасок возьмите целлофановый пакет, в центр положите фарш, заверните пакет и придайте котлете продолговатую форму. Аналогичные действия проделайте со всем фаршем, пока он не закончится. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите мититеи. Жарьте колбаски на большом огне 1 минуту, потом переверните на другую сторону. Не доводи котлеты до готовности, они должны немного зарумяниться по бокам. Выложите мититеи в другую сковороду с говяжьим бульоном. Варите колбаски до готовности 10–15 минут на среднем огне с закрытой крышкой.

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