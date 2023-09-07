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Для этих колбасок по-молдавски вы будете заходить в мясной только за фаршем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Мититеи вы будете уплетать с удовольствием
Мититеи вы будете уплетать с удовольствием. Фото vazhnoznat.com

Разнообразьте меню необычным блюдом

Если вы любите вкусные люля-кебаб и сочные котлеты, то вам наверняка захочется попробовать мититеи. Так называется традиционное молдавское блюдо — вкуснейшие колбаски без оболочки.

Мититеи традиционно готовят из баранины, но "Важно знать" предлагает взять смешанный фарш — говяжий и куриный. Так колбаски получатся еще более сочными и аппетитными. Жарить мититеи можно как на сковороде, так и на гриле. Для остроты вкуса после жарки их необходимо немного проварить.

Как приготовить митетеи — молдавские колбаски без оболочки

Ингредиенты:

  • 700 г говяжьего фарша;
  • 300 г фарша из куриной грудки;
  • 300–400 мл молока;
  • 2–3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. крахмала;
  • 1 ч. л. пищевой соды;
  • соль, кориандр, черный перец по вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Фарш положите в глубокую миску, посолите и поперчите мясо по вкусу. Добавьте кориандр и толченый чеснок, тщательно перемешайте.
  2. Порциями, столовыми ложками влейте молоко, перемешайте и добавьте крахмал.
  3. Соду погасите уксусом, добавьте в фарш и перемешайте — в итоге он должен липнуть к рукам. Накройте мясо пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 8–10 часов.
  4. Для формирования колбасок возьмите целлофановый пакет, в центр положите фарш, заверните пакет и придайте котлете продолговатую форму. Аналогичные действия проделайте со всем фаршем, пока он не закончится.
  5. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите мититеи. Жарьте колбаски на большом огне 1 минуту, потом переверните на другую сторону. Не доводи котлеты до готовности, они должны немного зарумяниться по бокам.
  6. Выложите мититеи в другую сковороду с говяжьим бульоном. Варите колбаски до готовности 10–15 минут на среднем огне с закрытой крышкой.

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