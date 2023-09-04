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Просто добавьте соленый огурец в фарш: хитрости для приготовления идеальных котлет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие биточки будут просить каждый день
Такие биточки будут просить каждый день. Фото prostoway

Котлеты будете готовить килограммами!

Трудно представить человека, не любящего ароматные, вкусные и сытные котлеты. Именно это блюдо у нас ассоциируется с домашним уютом и семейным обедом.

Конечно, у каждого кулинара есть свой любимый, годами проверенный рецепт котлет. Но возможно ли котлетный фарш улучшить еще каким-то образом? Да, если добавить к нему простые ингредиенты, которые найдутся на кухне у любого кулинара. Об этих хитростях и расскажем вместе с Ukr.Media.

Что добавить в фарш к улучшению его вкуса

Панировочные сухари. Это отличная замена черствому хлебу – они придают котлетам пышности и сочности. Конечно, самыми вкусными будут самостоятельно приготовленные панировочные сухари, но и магазинный вариант – тоже неплохо.

Не все кулинары добавляют зелень в котлетный фарш, и зря. Этот компонент сделает блюдо ярким, ароматным и незабываемым, особенно это касается кинзы, укропа и петрушки.

Последний ингредиент, который добавляют опытные кулинары в фарш, вас удивит – это соленые огурцы. Именно с ними вкус котлет станет гораздо ярче. Просто измельчите на терке соленый огурец – и вы не сможете оторваться от блюда.

Приготовьте котлеты по рецепту "Телеграфа" — и вы удивитесь: вкуснее блюда вы не пробовали. Проверим?

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#Лайфхак #Фарш #Котлеты