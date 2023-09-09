Вкуснее магазинной сгущенки: невероятный рецепт крема всего из трех ингредиентов

Просто, вкусно и оригинально

Если вы сладкоежка и любите домашнюю выпечку и вкуснейшие десерты, этот рецепт именно для вас. Сегодня мы приготовим весьма необычный крем. Почему необычный? Потому что его можно есть как самостоятельный десерт, добавлять его в другие блюда, к фруктам, мороженому, выпечке, блинчикам. Если крем из кофе заморозить, получится кофейное мороженое. Если оно растает, то превратится в обычный крепкий сладкий растворимый кофе.

Shuba делится самым простым кремом, который только можно себе представить. Он состоит только из трех ингредиентов - растворимого кофе, сахара и ледяной кипяченой воды. Кстати, крем абсолютно не нуждается в варке. Из указанного количества ингредиентов выходит почти литр крема с очень насыщенным вкусом растворимого кофе. У крема плотная и воздушная текстура, которая держится до 5 часов при хранении в холодильнике. Попробуем?

Как приготовить кофейный крем

Ингредиенты на 6 порций:

растворимый кофе — 30 г;

сахар — 150 г;

вода ледяная кипяченая — 140 мл.

Способ приготовления:

Смешайте сахар и кофе. Туда же добавьте ледяную воду. Смесь взбейте миксером до пиков. Кофейный крем готов.

Подавать этот кофейный крем можно также с оладьями по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!