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Такой кетчуп подадут вам в Грузии: пикантный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Приготовить такой кетчуп достаточно легко
Приготовить такой кетчуп достаточно легко. Фото tsn.ua

Блюдо, которое удивит вкусом

Грузинская кухня — это не только горячо любимые хинкали. Еще это потрясающий кетчуп с огромным количеством трав.

Такой кетчуп по рецепту Foodoboz отлично подойдет и горячим, и к холодным мясным закускам. Его можно подавать ко всевозможным гарнирам, пицце, горячим бутербродам и овощным блюдам. Готовить его просто, зато результат приятно удивит вас своим ароматом и вкусом.

Как приготовить кетчуп по-грузински

Ингредиенты:

  • помидоры — 5,3 кг;
  • чеснок — 2 головки;
  • перец чили — по вкусу;
  • хмели-сунели — 1 ст. л.;
  • молотый кориандр;
  • 1 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, делаем крестообразные надрезы, заливаем помидоры кипятком и оставляем. Через 3-4 минуты достаем помидоры, снимаем с них кожицу и удаляем плодоножку.
  2. Очищенные томаты нарезаем крупными кусочками, перекручиваем на мясорубке и перетираем через металлическое сито.
  3. Полученную томатную массу переливаем в глубокую кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения. После уменьшаем огонь до среднего и увариваем объем кетчупа почти в два раза — на это может уйти до двух часов.
  4. Очищенный чеснок пропускаем через пресс, добавляем мелко нарезанный перец чили, хмели-сунели и кориандр.
  5. В томатную массу добавляем соль, сахар и чеснок со специями. Все перемешиваем и варим соус еще 10 минут.
  6. Банки стерилизуем удобным способом, заливаем кипящий кетчуп и закрываем стерилизованными металлическими крышками.

Рекомендуем также приготовить простой томатный соус по рецепту "Телеграфа". Вам для него понадобится всего два ингредиента.

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