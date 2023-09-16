Такой кетчуп подадут вам в Грузии: пикантный рецепт

Блюдо, которое удивит вкусом

Грузинская кухня — это не только горячо любимые хинкали. Еще это потрясающий кетчуп с огромным количеством трав.

Такой кетчуп по рецепту Foodoboz отлично подойдет и горячим, и к холодным мясным закускам. Его можно подавать ко всевозможным гарнирам, пицце, горячим бутербродам и овощным блюдам. Готовить его просто, зато результат приятно удивит вас своим ароматом и вкусом.

Как приготовить кетчуп по-грузински

Ингредиенты:

помидоры — 5,3 кг;

чеснок — 2 головки;

перец чили — по вкусу;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

молотый кориандр;

1 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры моем, делаем крестообразные надрезы, заливаем помидоры кипятком и оставляем. Через 3-4 минуты достаем помидоры, снимаем с них кожицу и удаляем плодоножку. Очищенные томаты нарезаем крупными кусочками, перекручиваем на мясорубке и перетираем через металлическое сито. Полученную томатную массу переливаем в глубокую кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения. После уменьшаем огонь до среднего и увариваем объем кетчупа почти в два раза — на это может уйти до двух часов. Очищенный чеснок пропускаем через пресс, добавляем мелко нарезанный перец чили, хмели-сунели и кориандр. В томатную массу добавляем соль, сахар и чеснок со специями. Все перемешиваем и варим соус еще 10 минут. Банки стерилизуем удобным способом, заливаем кипящий кетчуп и закрываем стерилизованными металлическими крышками.

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