Такой кетчуп подадут вам в Грузии: пикантный рецепт
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Блюдо, которое удивит вкусом
Грузинская кухня — это не только горячо любимые хинкали. Еще это потрясающий кетчуп с огромным количеством трав.
Такой кетчуп по рецепту Foodoboz отлично подойдет и горячим, и к холодным мясным закускам. Его можно подавать ко всевозможным гарнирам, пицце, горячим бутербродам и овощным блюдам. Готовить его просто, зато результат приятно удивит вас своим ароматом и вкусом.
Как приготовить кетчуп по-грузински
Ингредиенты:
- помидоры — 5,3 кг;
- чеснок — 2 головки;
- перец чили — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ст. л.;
- молотый кориандр;
- 1 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем, делаем крестообразные надрезы, заливаем помидоры кипятком и оставляем. Через 3-4 минуты достаем помидоры, снимаем с них кожицу и удаляем плодоножку.
- Очищенные томаты нарезаем крупными кусочками, перекручиваем на мясорубке и перетираем через металлическое сито.
- Полученную томатную массу переливаем в глубокую кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения. После уменьшаем огонь до среднего и увариваем объем кетчупа почти в два раза — на это может уйти до двух часов.
- Очищенный чеснок пропускаем через пресс, добавляем мелко нарезанный перец чили, хмели-сунели и кориандр.
- В томатную массу добавляем соль, сахар и чеснок со специями. Все перемешиваем и варим соус еще 10 минут.
- Банки стерилизуем удобным способом, заливаем кипящий кетчуп и закрываем стерилизованными металлическими крышками.
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