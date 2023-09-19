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С кабачками станет только лучше: необычный рецепт мясного хлеба

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкус мясного хлеба с кабачками будет еще пикантнее
Вкус мясного хлеба с кабачками будет еще пикантнее. Фото vazhnoznat.com

Сытное, полезное и вкусное блюдо

Мы уже готовили с вами традиционное блюдо Германии, США и Австрии — мясной хлеб. Сегодня мясной хлеб готовят по всему миру, а рецептов его существует видимо-невидимо!

Сегодня мы поэкспериментируем и добавим в мясной хлеб кабачки. Такое блюдо по рецепту "Важно знать" — идеальное сочетание как в плане питательности, так и в плане вкуса!

Как приготовить мясной хлеб с кабачками

Ингредиенты:

  • 800 г говяжьего (или любого другого) фарша;
  • 1 кабачок;
  • 1 куриное яйцо;
  • 50 г овсяных хлопьев;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. кетчупа;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок помойте, натрите на терке и посолите. Дайте овощной массе немного "отдохнуть", чтобы избавиться от лишней жидкости.
  2. В глубокой посудине смешайте получившуюся кабачковую массу с говяжьим фаршем. Постепенной добавляйте остальные ингредиенты, тщательно всё перемешивая.
  3. Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте подсолнечным маслом. Выложите получившуюся массу и слепите из нее буханку. Выпекайте 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
  4. Дайте настояться 10–20 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Попробуйте приготовить кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо никогда вам не надоест!

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