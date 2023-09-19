С кабачками станет только лучше: необычный рецепт мясного хлеба

Сытное, полезное и вкусное блюдо

Мы уже готовили с вами традиционное блюдо Германии, США и Австрии — мясной хлеб. Сегодня мясной хлеб готовят по всему миру, а рецептов его существует видимо-невидимо!

Сегодня мы поэкспериментируем и добавим в мясной хлеб кабачки. Такое блюдо по рецепту "Важно знать" — идеальное сочетание как в плане питательности, так и в плане вкуса!

Как приготовить мясной хлеб с кабачками

Ингредиенты:

800 г говяжьего (или любого другого) фарша;

1 кабачок;

1 куриное яйцо;

50 г овсяных хлопьев;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. кетчупа;

1 ст. л. горчицы;

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок помойте, натрите на терке и посолите. Дайте овощной массе немного "отдохнуть", чтобы избавиться от лишней жидкости. В глубокой посудине смешайте получившуюся кабачковую массу с говяжьим фаршем. Постепенной добавляйте остальные ингредиенты, тщательно всё перемешивая. Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте подсолнечным маслом. Выложите получившуюся массу и слепите из нее буханку. Выпекайте 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Дайте настояться 10–20 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Попробуйте приготовить кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо никогда вам не надоест!