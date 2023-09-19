С кабачками станет только лучше: необычный рецепт мясного хлеба
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Сытное, полезное и вкусное блюдо
Мы уже готовили с вами традиционное блюдо Германии, США и Австрии — мясной хлеб. Сегодня мясной хлеб готовят по всему миру, а рецептов его существует видимо-невидимо!
Сегодня мы поэкспериментируем и добавим в мясной хлеб кабачки. Такое блюдо по рецепту "Важно знать" — идеальное сочетание как в плане питательности, так и в плане вкуса!
Как приготовить мясной хлеб с кабачками
Ингредиенты:
- 800 г говяжьего (или любого другого) фарша;
- 1 кабачок;
- 1 куриное яйцо;
- 50 г овсяных хлопьев;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. кетчупа;
- 1 ст. л. горчицы;
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок помойте, натрите на терке и посолите. Дайте овощной массе немного "отдохнуть", чтобы избавиться от лишней жидкости.
- В глубокой посудине смешайте получившуюся кабачковую массу с говяжьим фаршем. Постепенной добавляйте остальные ингредиенты, тщательно всё перемешивая.
- Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте подсолнечным маслом. Выложите получившуюся массу и слепите из нее буханку. Выпекайте 40 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
- Дайте настояться 10–20 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Попробуйте приготовить кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо никогда вам не надоест!