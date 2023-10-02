Самый простой рецепт баклажанов на зиму: останется открыть банку и подать на стол
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Проверенная временем заготовка из баклажанов
Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Теперь делимся рецептом вкусной баклажанной заготовки – такой салат зимой и на праздничный стол поставить можно.
Заготовка максимально проста. Выходит очень вкусно и ярко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь — 2-3 шт.;
- сладкий перец — 0,5 кг;
- острый перец;
- помидоры — 1,5 кг;
- уксус 9% — 2 ст.л.;
- соль – 1 ст.л.;
- сахар – 3 ст.л.;
- чеснок – 3-4 зубка;
- зелень;
- масло — 150 г.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем большими кубиками. Морковь чистим и натираем на терке. В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло и ставим на огонь.
- В горячем масле обжариваем лук с морковью в течение 5 минут. Из помидоров делаем пюре и добавляем в кастрюлю уже готовые овощи. Кладем соль, сахар и на слабом огне доводим овощную массу до кипения.
- У сладкого перца достаем семенную коробочку. Сам перец нарезаем кубиком, как и баклажаны. Нарезаем острый перец – столько, сколько хочется.
- Овощи тоже выкладываем в кастрюлю. Тушим в течение 25 минут.
- В конце добавляем уксус и измельченный чеснок. Варим вместе еще 5 минут. Разливаем горячий салат по банкам и закрываем крышками.
Салат отлично хранится в прохладном месте. Также мы рассказывали, как закрыть в банках самый настоящий самодельный кетчуп.