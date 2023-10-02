Самый простой рецепт баклажанов на зиму: останется открыть банку и подать на стол

Проверенная временем заготовка из баклажанов

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Теперь делимся рецептом вкусной баклажанной заготовки – такой салат зимой и на праздничный стол поставить можно.

Заготовка максимально проста. Выходит очень вкусно и ярко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

лук – 2 шт.;

морковь — 2-3 шт.;

сладкий перец — 0,5 кг;

острый перец;

помидоры — 1,5 кг;

уксус 9% — 2 ст.л.;

соль – 1 ст.л.;

сахар – 3 ст.л.;

чеснок – 3-4 зубка;

зелень;

масло — 150 г.

Способ приготовления:

Лук нарезаем большими кубиками. Морковь чистим и натираем на терке. В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло и ставим на огонь. В горячем масле обжариваем лук с морковью в течение 5 минут. Из помидоров делаем пюре и добавляем в кастрюлю уже готовые овощи. Кладем соль, сахар и на слабом огне доводим овощную массу до кипения. У сладкого перца достаем семенную коробочку. Сам перец нарезаем кубиком, как и баклажаны. Нарезаем острый перец – столько, сколько хочется. Овощи тоже выкладываем в кастрюлю. Тушим в течение 25 минут. В конце добавляем уксус и измельченный чеснок. Варим вместе еще 5 минут. Разливаем горячий салат по банкам и закрываем крышками.

Салат отлично хранится в прохладном месте. Также мы рассказывали, как закрыть в банках самый настоящий самодельный кетчуп.