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Самый простой рецепт баклажанов на зиму: останется открыть банку и подать на стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой овощной салат получается особенно вкусным
Такой овощной салат получается особенно вкусным. Фото Лайфхакер

Проверенная временем заготовка из баклажанов

Мы рассказывали, как вкусно закрыть томаты на зиму. Теперь делимся рецептом вкусной баклажанной заготовки – такой салат зимой и на праздничный стол поставить можно.

Заготовка максимально проста. Выходит очень вкусно и ярко. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь — 2-3 шт.;
  • сладкий перец — 0,5 кг;
  • острый перец;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • уксус 9% — 2 ст.л.;
  • соль – 1 ст.л.;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • чеснок – 3-4 зубка;
  • зелень;
  • масло — 150 г.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем большими кубиками. Морковь чистим и натираем на терке. В кастрюлю с толстым дном наливаем растительное масло и ставим на огонь.
  2. В горячем масле обжариваем лук с морковью в течение 5 минут. Из помидоров делаем пюре и добавляем в кастрюлю уже готовые овощи. Кладем соль, сахар и на слабом огне доводим овощную массу до кипения.
  3. У сладкого перца достаем семенную коробочку. Сам перец нарезаем кубиком, как и баклажаны. Нарезаем острый перец – столько, сколько хочется.
  4. Овощи тоже выкладываем в кастрюлю. Тушим в течение 25 минут.
  5. В конце добавляем уксус и измельченный чеснок. Варим вместе еще 5 минут. Разливаем горячий салат по банкам и закрываем крышками.

Салат отлично хранится в прохладном месте. Также мы рассказывали, как закрыть в банках самый настоящий самодельный кетчуп.

Теги:
#Рецепт #Салат #Баклажан #Консервация