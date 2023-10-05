Шашлык просто тает во рту: необычный маринад для мяса из чая
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Мясо, замаринованное в чае, нежное и вкусное
Если вы фанат шашлыка, попробовали множество разных маринадов и думаете, что вас ничем не удивить, рекомендуем дать себе еще один шанс. Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.
Использовать его можно маринуя, как свинину, так и курятину, а мясо после такой "ванны" нежное и тает во рту. Рецептом поделились на портале "Приятного аппетита".
Как приготовить маринад из черного чая
Ингредиенты:
- куриные крылья – 10 штук;
- вода – около 1,5 л;
- черный чай — 60 г;
- итальянские травы, соль, розмарин – по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук – 3 шт.
Способ приготовления:
- Чайные листья залить крутым кипятком, оставить на 20 мин.
- Процедить через сито, разрешить остыть до комнатной температуры.
- Мясо поперчить, добавить специи по вкусу. Выдавить чеснок и добавить нарезанный полукольцами лук. Перемешать.
- Залить мясо чаем, оставить на 6-8 часов.
- Перед тем, как жарить мясо, нужно слить маринад, посолить мясо и перемешать.
А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.