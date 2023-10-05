Шашлык просто тает во рту: необычный маринад для мяса из чая

Мясо, замаринованное в чае, нежное и вкусное

Если вы фанат шашлыка, попробовали множество разных маринадов и думаете, что вас ничем не удивить, рекомендуем дать себе еще один шанс. Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.

Использовать его можно маринуя, как свинину, так и курятину, а мясо после такой "ванны" нежное и тает во рту. Рецептом поделились на портале "Приятного аппетита".

Как приготовить маринад из черного чая

Ингредиенты:

куриные крылья – 10 штук;

вода – около 1,5 л;

черный чай — 60 г;

итальянские травы, соль, розмарин – по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

лук – 3 шт.

Способ приготовления:

Чайные листья залить крутым кипятком, оставить на 20 мин. Процедить через сито, разрешить остыть до комнатной температуры. Мясо поперчить, добавить специи по вкусу. Выдавить чеснок и добавить нарезанный полукольцами лук. Перемешать. Залить мясо чаем, оставить на 6-8 часов. Перед тем, как жарить мясо, нужно слить маринад, посолить мясо и перемешать.

А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.