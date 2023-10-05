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Шашлык просто тает во рту: необычный маринад для мяса из чая

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
2000
Необычный "чайный" шашлык можно приготовить из свинины или куриных крыльев.
Необычный "чайный" шашлык можно приготовить из свинины или куриных крыльев.. Фото ukr.media

Мясо, замаринованное в чае, нежное и вкусное

Если вы фанат шашлыка, попробовали множество разных маринадов и думаете, что вас ничем не удивить, рекомендуем дать себе еще один шанс. Основным компонентом необычного маринада является заваренный чёрный чай.

Использовать его можно маринуя, как свинину, так и курятину, а мясо после такой "ванны" нежное и тает во рту. Рецептом поделились на портале "Приятного аппетита".

Как приготовить маринад из черного чая

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 10 штук;
  • вода – около 1,5 л;
  • черный чай — 60 г;
  • итальянские травы, соль, розмарин – по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Чайные листья залить крутым кипятком, оставить на 20 мин.
  2. Процедить через сито, разрешить остыть до комнатной температуры.
  3. Мясо поперчить, добавить специи по вкусу. Выдавить чеснок и добавить нарезанный полукольцами лук. Перемешать.
  4. Залить мясо чаем, оставить на 6-8 часов.
  5. Перед тем, как жарить мясо, нужно слить маринад, посолить мясо и перемешать.

А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.

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#Шашлык #Маринад #Готовим дома