Просто смешайте крабовые палочки и творог: будете готовить популярный салат только так

С удовольствием будут есть даже те, кто худеет

Салат с крабовыми палочками — вкусное блюдо, которое стало уже традиционным и на праздники, и на семейные обеды и ужины. Обычно его готовят, собственно, из самых крабовых палочек, маринованной кукурузы, риса, яиц и заправляют все майонезом. А что, если немного поэкспериментировать и изменить рецепт?

Мы не будем варить рис и покупать маринованную кукурузу, мы просто смешаем крабовые палочки с творогом, огурцом, укропом и заправим все сметаной. Такое блюдо от "Рецепты каждый день" не оставит следы на талии. Можете быть уверены — его по достоинству оценят и те, кто боится поправиться, и самые опытные гурманы.

Как приготовить салат с крабовыми палочками, творогом и огурцом

Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 гр;

огурец – 2-3 шт.;

укроп – пара веточек;

творог – 300 гр;

соль, сметана – по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очистите от упаковки, нарежьте небольшими кусочками. Огурцы помойте, также нарежьте некрупно. Укроп мелко порубите. Все ингредиенты сложите в глубокую миску, добавить творог, посолите, заправьте сметаной, все хорошо все перемешайте и подавайте к столу.

Сметану предлагаем приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вам понадобиться всего два ингредиента!