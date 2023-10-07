Укр

Просто смешайте крабовые палочки и творог: будете готовить популярный салат только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот салат готовится даже проще, чем классический
Этот салат готовится даже проще, чем классический. Фото cookbook.in.ua

С удовольствием будут есть даже те, кто худеет

Салат с крабовыми палочками — вкусное блюдо, которое стало уже традиционным и на праздники, и на семейные обеды и ужины. Обычно его готовят, собственно, из самых крабовых палочек, маринованной кукурузы, риса, яиц и заправляют все майонезом. А что, если немного поэкспериментировать и изменить рецепт?

Мы не будем варить рис и покупать маринованную кукурузу, мы просто смешаем крабовые палочки с творогом, огурцом, укропом и заправим все сметаной. Такое блюдо от "Рецепты каждый день" не оставит следы на талии. Можете быть уверены — его по достоинству оценят и те, кто боится поправиться, и самые опытные гурманы.

Как приготовить салат с крабовыми палочками, творогом и огурцом

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 150 гр;
  • огурец – 2-3 шт.;
  • укроп – пара веточек;
  • творог – 300 гр;
  • соль, сметана – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки очистите от упаковки, нарежьте небольшими кусочками. Огурцы помойте, также нарежьте некрупно. Укроп мелко порубите.
  2. Все ингредиенты сложите в глубокую миску, добавить творог, посолите, заправьте сметаной, все хорошо все перемешайте и подавайте к столу.

Сметану предлагаем приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вам понадобиться всего два ингредиента!

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома