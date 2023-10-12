Не осядет и не потрескается: повара назвали пять правил идеального бисквита

Сохраните себе эти советы, если планируете печь

Мы говорили, чем заменить панировочные сухари во время приготовления котлет. Теперь делимся советами по приготовлению идеального пышного бисквита.

Это отличная основа для десерта и вполне самостоятельная выпечка. Но есть некоторые банальные ошибки, что в результате приводит к тому, что лепешка опадает или получается. На Pixelinform рассказали, как избежать проблем и получить отличный бисквит.

Сохранение пропорции

Это очень важное правило, определяющее текстуру готового урода. Классический вариант предполагает на 120 г муки и сахара добавление 4 яиц, щепотки соли и ванилина.

Температура

Яйца для теста должны быть комнатной температуры. Это непременно.

Мука

Мука, которую вы добавляете в бисквит, должна быть просеянной. Можно сделать это через несколько минут в отдельную миску или просеять непосредственно над будущим тестом.

"Герметический" выпекание

При выпекании нельзя открывать духовку до готовности бисквита. Иначе тесто "упадет", и тогда о пышном бисквите можно забыть. Проверить выпечку можно, но не раньше, чем через 20 минут после начала выпечки.

Оставьте его в покое

Не следует сразу извлекать изделие из формы. Бисквит должен стабилизироваться, остыть. Поэтому после выключения духовки его еще некоторое время лучше не трогать.

Так бисквит точно удастся и получится пышным и нежным. Он станет отличным компонентом сложных десертов, таких как торт "Виктория".