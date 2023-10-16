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Полюбят даже заядлые мясоеды: наваристый суп из чечевицы по-турецки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Суп получается наваристым, достаточно густым и сытным
Суп получается наваристым, достаточно густым и сытным. Фото vsegdavkusno.ru

Куриный суп с картофелем и красной чечевицей — отличный вариант для сытного и полезного обеда

Богатая и изобретательная ближневосточная кухня подарила гурманам множество блюд, ставшими популярными во всем мире. Одно из таких блюд — чечевичный суп с особенным и неповторимым вкусом.

Чечевица не только имеет приятный вкус, она также богата микроэлементами и содержит немалое количество витаминов группы В и растительного белка. Рецептом сытного и вкусного блюда с нами поделились на портале "recipesfoods".

Как приготовить турецкий суп из чечевицы

Ингредиенты:

  • Чечевица красная — 150 г
  • Перец болгарский красный — 80 г
  • Картофель – 100 г
  • Лук репчатый — 40 г
  • Морковь — 60 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Томатная паста — 30 г
  • Масло растительное — 1-2 ст. ложки
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Перец чёрный молотый — на кончике ножа
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Майоран сушёный — 0,25 ч. ложки
  • Укроп свежий — 7 г
  • Вода — 1 л

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть, очистить.
  2. Лук нарезать мелкими кубиками.
  3. Морковь нарезать мелкими кубиками.
  4. В кастрюле разогреть растительное масло и выложить нарезанные овощи. Обжарить на небольшом огне около 2-3 минут, помешивая.
  5. Болгарский перец нарезать кубиками небольшого размера и добавить в кастрюлю.
  6. Добавить порезанный кубиками картофель.
  7. Чеснок раздавить плоской частью ножа, добавить в кастрюлю, обжарить ещё 2 минуты.
  8. Томатную пасту развести в половине стакана тёплой воды и влить в кастрюлю к овощам. Помешивая, довести до кипения.
  9. Чечевицу промыть, добавить в кастрюлю, перемешать, влить горячую воду.
  10. Посолить, поперчить, добавить сушёный майоран и лавровый лист.
  11. Суп варить 10-15 минут, до полной готовности чечевицы.
  12. Укроп промыть, мелко нарезать и добавить в суп.
  13. Перемешать, довести до кипения и снять с огня.

А если вы любите чечевицу, рекомендуем также приготовить суп из чечевицы и грибочков по рецепту "Телеграфа". Блюдо получается достаточно легким, но очень питательным.

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#Суп #Чечевица #Готовим дома