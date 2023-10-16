Полюбят даже заядлые мясоеды: наваристый суп из чечевицы по-турецки
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Куриный суп с картофелем и красной чечевицей — отличный вариант для сытного и полезного обеда
Богатая и изобретательная ближневосточная кухня подарила гурманам множество блюд, ставшими популярными во всем мире. Одно из таких блюд — чечевичный суп с особенным и неповторимым вкусом.
Чечевица не только имеет приятный вкус, она также богата микроэлементами и содержит немалое количество витаминов группы В и растительного белка. Рецептом сытного и вкусного блюда с нами поделились на портале "recipesfoods".
Как приготовить турецкий суп из чечевицы
Ингредиенты:
- Чечевица красная — 150 г
- Перец болгарский красный — 80 г
- Картофель – 100 г
- Лук репчатый — 40 г
- Морковь — 60 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Томатная паста — 30 г
- Масло растительное — 1-2 ст. ложки
- Соль — 1 ч. ложка
- Перец чёрный молотый — на кончике ножа
- Лавровый лист — 1 шт.
- Майоран сушёный — 0,25 ч. ложки
- Укроп свежий — 7 г
- Вода — 1 л
Способ приготовления:
- Овощи помыть, очистить.
- Лук нарезать мелкими кубиками.
- Морковь нарезать мелкими кубиками.
- В кастрюле разогреть растительное масло и выложить нарезанные овощи. Обжарить на небольшом огне около 2-3 минут, помешивая.
- Болгарский перец нарезать кубиками небольшого размера и добавить в кастрюлю.
- Добавить порезанный кубиками картофель.
- Чеснок раздавить плоской частью ножа, добавить в кастрюлю, обжарить ещё 2 минуты.
- Томатную пасту развести в половине стакана тёплой воды и влить в кастрюлю к овощам. Помешивая, довести до кипения.
- Чечевицу промыть, добавить в кастрюлю, перемешать, влить горячую воду.
- Посолить, поперчить, добавить сушёный майоран и лавровый лист.
- Суп варить 10-15 минут, до полной готовности чечевицы.
- Укроп промыть, мелко нарезать и добавить в суп.
- Перемешать, довести до кипения и снять с огня.
А если вы любите чечевицу, рекомендуем также приготовить суп из чечевицы и грибочков по рецепту "Телеграфа". Блюдо получается достаточно легким, но очень питательным.