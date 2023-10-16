Полюбят даже заядлые мясоеды: наваристый суп из чечевицы по-турецки

Куриный суп с картофелем и красной чечевицей — отличный вариант для сытного и полезного обеда

Богатая и изобретательная ближневосточная кухня подарила гурманам множество блюд, ставшими популярными во всем мире. Одно из таких блюд — чечевичный суп с особенным и неповторимым вкусом.

Чечевица не только имеет приятный вкус, она также богата микроэлементами и содержит немалое количество витаминов группы В и растительного белка. Рецептом сытного и вкусного блюда с нами поделились на портале "recipesfoods".

Как приготовить турецкий суп из чечевицы

Ингредиенты:

Чечевица красная — 150 г

Перец болгарский красный — 80 г

Картофель – 100 г

Лук репчатый — 40 г

Морковь — 60 г

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста — 30 г

Масло растительное — 1-2 ст. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый — на кончике ножа

Лавровый лист — 1 шт.

Майоран сушёный — 0,25 ч. ложки

Укроп свежий — 7 г

Вода — 1 л

Способ приготовления:

Овощи помыть, очистить. Лук нарезать мелкими кубиками. Морковь нарезать мелкими кубиками. В кастрюле разогреть растительное масло и выложить нарезанные овощи. Обжарить на небольшом огне около 2-3 минут, помешивая. Болгарский перец нарезать кубиками небольшого размера и добавить в кастрюлю. Добавить порезанный кубиками картофель. Чеснок раздавить плоской частью ножа, добавить в кастрюлю, обжарить ещё 2 минуты. Томатную пасту развести в половине стакана тёплой воды и влить в кастрюлю к овощам. Помешивая, довести до кипения. Чечевицу промыть, добавить в кастрюлю, перемешать, влить горячую воду. Посолить, поперчить, добавить сушёный майоран и лавровый лист. Суп варить 10-15 минут, до полной готовности чечевицы. Укроп промыть, мелко нарезать и добавить в суп. Перемешать, довести до кипения и снять с огня.

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