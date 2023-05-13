Сытный и вкусный: суп без мяса, которым можно наесться
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Ароматное первое блюдо с чечевицей и булгуром
Вкусные сытные супы без мяса – это реально. А часто нам кажется, что такие рецепты готовятся только в пост, но это не так. Легкий наваристый суп может стать отличным перекусом в любой день.
Рассказываем, как приготовить сытный суп без мяса и мясного бульона. Секрет – в сочетании чечевицы и булгура. Вместо томатной пасты можно использовать томаты в собственном соку. Рецептом поделились на портале sate.com.ua.
Ингредиенты:
- 100 г булгура
- 100 г красной чечевицы
- 1 луковица
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. масла
- 1,5 л воды
- по вкусу — соль, чеснок, сладкая патрика
- зелень – лук, мята
Способ приготовления:
- В кастрюлю наливаем масло и жарим на нем измельченный лук. Кусочки должны стать золотистыми.
- Добавляем томатную пасту. Несколько минут обжариваем его вместе с луком.
- Добавляем чечевицу и мелкий булгур. Если у вас не оказалось мелкого булгура, можно измельчить обычный в кофемолке. Заливаем водой и доводим до кипения.
- Закрываем крышкой и варим на медленном огне до мягкости компонентов. Готовый суп солим, добавляем паприку. Также можно в конце приготовления выжать в кастрюлю один или два зубчика чеснока.
При подаче посыпаем блюдо зеленью и паприкой. К супу прекрасно подойдут пикантные пампушки с чесноком.