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Сытный и вкусный: суп без мяса, которым можно наесться

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вы даже не догадаетесь, что он без мяса
Вы даже не догадаетесь, что он без мяса. Фото tochka.net

Ароматное первое блюдо с чечевицей и булгуром

Вкусные сытные супы без мяса – это реально. А часто нам кажется, что такие рецепты готовятся только в пост, но это не так. Легкий наваристый суп может стать отличным перекусом в любой день.

Рассказываем, как приготовить сытный суп без мяса и мясного бульона. Секрет – в сочетании чечевицы и булгура. Вместо томатной пасты можно использовать томаты в собственном соку. Рецептом поделились на портале sate.com.ua.

Ингредиенты:

  • 100 г булгура
  • 100 г красной чечевицы
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. масла
  • 1,5 л воды
  • по вкусу — соль, чеснок, сладкая патрика
  • зелень – лук, мята

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю наливаем масло и жарим на нем измельченный лук. Кусочки должны стать золотистыми.
  2. Добавляем томатную пасту. Несколько минут обжариваем его вместе с луком.
  3. Добавляем чечевицу и мелкий булгур. Если у вас не оказалось мелкого булгура, можно измельчить обычный в кофемолке. Заливаем водой и доводим до кипения.
  4. Закрываем крышкой и варим на медленном огне до мягкости компонентов. Готовый суп солим, добавляем паприку. Также можно в конце приготовления выжать в кастрюлю один или два зубчика чеснока.

При подаче посыпаем блюдо зеленью и паприкой. К супу прекрасно подойдут пикантные пампушки с чесноком.

Теги:
#Рецепт #Суп #Чечевица #Булгур