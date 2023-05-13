Сытный и вкусный: суп без мяса, которым можно наесться

Ароматное первое блюдо с чечевицей и булгуром

Вкусные сытные супы без мяса – это реально. А часто нам кажется, что такие рецепты готовятся только в пост, но это не так. Легкий наваристый суп может стать отличным перекусом в любой день.

Рассказываем, как приготовить сытный суп без мяса и мясного бульона. Секрет – в сочетании чечевицы и булгура. Вместо томатной пасты можно использовать томаты в собственном соку. Рецептом поделились на портале sate.com.ua.

Ингредиенты:

100 г булгура

100 г красной чечевицы

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. масла

1,5 л воды

по вкусу — соль, чеснок, сладкая патрика

зелень – лук, мята

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем масло и жарим на нем измельченный лук. Кусочки должны стать золотистыми. Добавляем томатную пасту. Несколько минут обжариваем его вместе с луком. Добавляем чечевицу и мелкий булгур. Если у вас не оказалось мелкого булгура, можно измельчить обычный в кофемолке. Заливаем водой и доводим до кипения. Закрываем крышкой и варим на медленном огне до мягкости компонентов. Готовый суп солим, добавляем паприку. Также можно в конце приготовления выжать в кастрюлю один или два зубчика чеснока.

При подаче посыпаем блюдо зеленью и паприкой. К супу прекрасно подойдут пикантные пампушки с чесноком.