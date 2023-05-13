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Ситний та смачний: суп без м’яса, яким можна наїстися

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ви навіть не здогадаєтесь, що він без м’яса
Ви навіть не здогадаєтесь, що він без м’яса. Фото tochka.net

Ароматна перша страва з сочевицею та булгуром

Смачні ситні супи без м’яса — це реально. А ще часто нам здається, що такі рецепти готуються лише у піст, але це не так. Легкий наваристий суп може стати відмінним перекусом будь-якого дня.

Розповідаємо, як приготувати ситний суп без м’яса та м’ясного бульйону. Секрет — у поєднанні сочевиці та булгуру. Замість томатної пасти можна використати томати у власному соку. Рецептом поділились на порталі sate.com.ua.

Інгредієнти:

  • 100 г булгуру
  • 100 г червоної сочевиці
  • 1 цибулина
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 ст. л. олії
  • 1,5 л води
  • за смаком — сіль, часник, солодка патрика
  • зелень — цибуля, м’ята

Спосіб приготування:

  1. У каструлю наливаємо олію і смажимо на ній подрібнену цибулю. Шматочки повинні стати золотистими.
  2. Додаємо томатну пасту. Декілька хвилин обсмажуємо її разом з цибулею.
  3. Додаємо сочевицю та дрібний булгур. Якщо у вас не виявилося дрібного булгуру, можна подрібнити звичайний булгур у кавомолці. Заливаємо водою та доводимо до кипіння.
  4. Закриваємо кришкою та варимо на повільному вогні до м'якості компонентів. Готовий суп солимо, додаємо паприку. Також можна в кінці приготування вичавити до каструлі один чи два зубчики часнику.

При подачі посипаємо страву зеленню та паприкою. До супу чудово пасуватимуть пікантні пампушки з часником.

Теги:
#Рецепт #Суп #Сочевиця #Булгур