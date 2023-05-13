Ситний та смачний: суп без м’яса, яким можна наїстися

Ароматна перша страва з сочевицею та булгуром

Смачні ситні супи без м’яса — це реально. А ще часто нам здається, що такі рецепти готуються лише у піст, але це не так. Легкий наваристий суп може стати відмінним перекусом будь-якого дня.

Розповідаємо, як приготувати ситний суп без м’яса та м’ясного бульйону. Секрет — у поєднанні сочевиці та булгуру. Замість томатної пасти можна використати томати у власному соку. Рецептом поділились на порталі sate.com.ua.

Інгредієнти:

100 г булгуру

100 г червоної сочевиці

1 цибулина

2 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. олії

1,5 л води

за смаком — сіль, часник, солодка патрика

зелень — цибуля, м’ята

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо олію і смажимо на ній подрібнену цибулю. Шматочки повинні стати золотистими. Додаємо томатну пасту. Декілька хвилин обсмажуємо її разом з цибулею. Додаємо сочевицю та дрібний булгур. Якщо у вас не виявилося дрібного булгуру, можна подрібнити звичайний булгур у кавомолці. Заливаємо водою та доводимо до кипіння. Закриваємо кришкою та варимо на повільному вогні до м'якості компонентів. Готовий суп солимо, додаємо паприку. Також можна в кінці приготування вичавити до каструлі один чи два зубчики часнику.

При подачі посипаємо страву зеленню та паприкою. До супу чудово пасуватимуть пікантні пампушки з часником.