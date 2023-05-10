Без запаху та брудних каструль: як зварити буряк за лічені хвилини

Хитрий трюк з мікрохвильовкою

Для багатьох страв, таких як оселедець під шубою, потрібен варений буряк. І через це багато з нас відмовляються від цілої страви — адже це довгий, марудний процес, після якого лишається брудна каструля.

Але підготувати овоч можна значно простіше. Навіть каструлю не доведеться мити. На порталі Pixelinform розповіли, як за лічені хвилини зварити буряк у мікрохвильовці.

Як швидко приготувати буряк?

Буряк — смачний та корисний коренеплід. У вареному вигляді його використовують для приготування салатів та закусок. Та при варінні буряків традиційним способом можуть виникнути проблеми з неприємним запахом, брудними стінками каструль, втратою кольору буряків. Але існує оптимальне рішення: зварити буряк можна в мікрохвильовій печі в поліетиленовому пакеті.

Як варити буряк у мікрохвильовці?

Помитий та почищений буряк поміщаємо у пакет, зав’язуємо його і проколюємо у кількох місцях — для виходу пари. Пакет з буряком кладемо в мікрохвильовку. Точний час готування залежить від розміру буряка, але навіть крупний звариться значно швидше – досить 15 хвилин.

Такий спосіб варіння допоможе вам отримати смачні та апетитні буряки за лічені хвилини. Таким чином час для приготування, наприклад, смачної намазки з буряка значно скорочується.