Без запаха и грязных кастрюль: как сварить свеклу в считанные минуты

Хитрый трюк с микроволновкой

Для многих блюд, таких как селедка под шубой, нужна вареная свекла. И поэтому многие из нас отказываются от целого блюда — ведь это долгий, медленный процесс, после которого остается грязная кастрюля.

Но подготовить овощ можно гораздо проще. Даже кастрюлю не придется мыть. На портале Pixelinform рассказали, как в считанные минуты сварить свеклу в микроволновке.

Как быстро приготовить свеклу?

Свекла – вкусный и полезный корнеплод. В отварном виде его используют для приготовления салатов и закусок. При варке свеклы традиционным способом могут возникнуть проблемы с неприятным запахом, грязными стенками кастрюль, потерей цвета свеклы. Но существует оптимальное решение: сварить свеклу можно в микроволновке в полиэтиленовом пакете.

Как варить свеклу в микроволновке?

Помытую и очищенную свеклу помещаем в пакет, завязываем ее и прокалываем в нескольких местах — для выхода пара. Пакет со свеклой кладем в микроволновку. Точное время приготовления зависит от размера свеклы, но даже крупная сварится гораздо быстрее – достаточно 15 минут.

Такой способ варки поможет вам получить вкусную и аппетитную свеклу за считанные минуты. Таким образом, время для приготовления, например, вкусной намазки из свеклы значительно сокращается.