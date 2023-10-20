Достойная конкуренция "Наполеону": торт в стакане без выпечки за десять минут

Новый вариант подачи любимого легендарного десерта

"Наполеон" – один из самых вкусных тортов, которые можно приготовить дома, что, впрочем, занимает немало времени. Если желания стоять пол дня за плитой нет, рекомендуем приготовить достойную альтернативу этой выпечке в стакане.

Торт в стакане готовится быстро, его можно подать на стол гостям или взять с собой на перекус, если приготовить в бумажном стакане. А рецептом с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".

Как приготовить торт в стакане

Ингредиенты на 4 стакана по 300 мл:

Крошка

мука — 250 г

сахар — 50 г

сливочное масло — 150 г

Крем

яйца – 2 шт.

сахар — 120 г

ванильный сахар — 10 г

крахмал — 2 ст. л.

молоко — 500 мл

сливочное масло — 50 г

Сироп:

вода — 1 стакан

сахар — 1/2 стакана

Способ приготовления:

Муку просеять через сито, добавить сахар. Добавить натертое на мелкой терке сливочное масло. Предварительно его можно положить в морозилку для лучшего натирания. Перемешать руками в мелкую крошку. Получившуюся крошку обжарить на сухой сковороде на среднем огне около 5-7 минут, постоянно помешивая. Оставить до полного охлаждения. В сотейник разбить яйца, добавить ванильный сахар, перемешать. Добавить крахмал и сахар, перемешать. Добавить молоко, убавить огонь, тщательно перемешать. Постоянно помешивая довести массу почти до закипания, после чего снять с огня. Добавить сливочное масло, перемешать. В стакан выложить крошку, чередуя ее с кремом. Дополнительно крошку можно пропитать сиропом.

А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Такая выпечка украсит праздничный стол или станет ежедневным десертом.