Достойная конкуренция "Наполеону": торт в стакане без выпечки за десять минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Новый вариант подачи любимого легендарного десерта
"Наполеон" – один из самых вкусных тортов, которые можно приготовить дома, что, впрочем, занимает немало времени. Если желания стоять пол дня за плитой нет, рекомендуем приготовить достойную альтернативу этой выпечке в стакане.
Торт в стакане готовится быстро, его можно подать на стол гостям или взять с собой на перекус, если приготовить в бумажном стакане. А рецептом с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".
Как приготовить торт в стакане
Ингредиенты на 4 стакана по 300 мл:
Крошка
- мука — 250 г
- сахар — 50 г
- сливочное масло — 150 г
Крем
- яйца – 2 шт.
- сахар — 120 г
- ванильный сахар — 10 г
- крахмал — 2 ст. л.
- молоко — 500 мл
- сливочное масло — 50 г
Сироп:
- вода — 1 стакан
- сахар — 1/2 стакана
Способ приготовления:
- Муку просеять через сито, добавить сахар.
- Добавить натертое на мелкой терке сливочное масло. Предварительно его можно положить в морозилку для лучшего натирания. Перемешать руками в мелкую крошку.
- Получившуюся крошку обжарить на сухой сковороде на среднем огне около 5-7 минут, постоянно помешивая. Оставить до полного охлаждения.
- В сотейник разбить яйца, добавить ванильный сахар, перемешать.
- Добавить крахмал и сахар, перемешать.
- Добавить молоко, убавить огонь, тщательно перемешать.
- Постоянно помешивая довести массу почти до закипания, после чего снять с огня.
- Добавить сливочное масло, перемешать.
- В стакан выложить крошку, чередуя ее с кремом. Дополнительно крошку можно пропитать сиропом.
А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Такая выпечка украсит праздничный стол или станет ежедневным десертом.