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Достойная конкуренция "Наполеону": торт в стакане без выпечки за десять минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Такой вкуснотой с удовольствием полакомится каждый
Такой вкуснотой с удовольствием полакомится каждый. Фото gazdynja.com

Новый вариант подачи любимого легендарного десерта

"Наполеон" – один из самых вкусных тортов, которые можно приготовить дома, что, впрочем, занимает немало времени. Если желания стоять пол дня за плитой нет, рекомендуем приготовить достойную альтернативу этой выпечке в стакане.

Торт в стакане готовится быстро, его можно подать на стол гостям или взять с собой на перекус, если приготовить в бумажном стакане. А рецептом с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".

Как приготовить торт в стакане

Ингредиенты на 4 стакана по 300 мл:

Крошка

  • мука — 250 г
  • сахар — 50 г
  • сливочное масло — 150 г

Крем

  • яйца – 2 шт.
  • сахар — 120 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • крахмал — 2 ст. л.
  • молоко — 500 мл
  • сливочное масло — 50 г

Сироп:

  • вода — 1 стакан
  • сахар — 1/2 стакана

Способ приготовления:

  1. Муку просеять через сито, добавить сахар.
  2. Добавить натертое на мелкой терке сливочное масло. Предварительно его можно положить в морозилку для лучшего натирания. Перемешать руками в мелкую крошку.
  3. Получившуюся крошку обжарить на сухой сковороде на среднем огне около 5-7 минут, постоянно помешивая. Оставить до полного охлаждения.
  4. В сотейник разбить яйца, добавить ванильный сахар, перемешать.
  5. Добавить крахмал и сахар, перемешать.
  6. Добавить молоко, убавить огонь, тщательно перемешать.
  7. Постоянно помешивая довести массу почти до закипания, после чего снять с огня.
  8. Добавить сливочное масло, перемешать.
  9. В стакан выложить крошку, чередуя ее с кремом. Дополнительно крошку можно пропитать сиропом.

А если вы любите торты, рекомендуем приготовить торт из трех ингредиентов по рецепту "Телеграфа". Такая выпечка украсит праздничный стол или станет ежедневным десертом.

Теги:
#Торт #Стакан #Готовим дома