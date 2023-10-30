Пирог просто тает во рту: "Шарлотка" за 15 минут

Шарлотка с яблоками – самый быстрый и вкусный пирог

Если вы любите вкусную выпечку, которая готовится быстро, то рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Вы получите вкуснейший пирог, потратив на приготовление несколько минут.

Выпечка получается ароматной, влажной и пышной. А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".

Как приготовить яблочную шарлотку

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

мука — 150 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель —1 ч.л;

яблоки — 4 шт.;

лимонный сок — 3 ч. л;

корица по вкусу;

ванилин.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, почистить, порезать тонкими ломтиками, сбрызнуть соком лимона. Лучше выбирать кисло-сладкие яблоки для баланса вкуса. Яйца взбить с щепоткой соли, добавить ванилин, сахар, взбить до увеличения массы. Частями добавить просеянную муку с разрыхлителем, взбить. Добавить яблоки, перемешать. Тесто вылить в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму. Запекать в течение 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.