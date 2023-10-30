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Пирог просто тает во рту: "Шарлотка" за 15 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Бисквитное тесто для яблочной шарлотки по этому рецепту готовится просто Новость обновлена 30 октября 2023, 15:48
Бисквитное тесто для яблочной шарлотки по этому рецепту готовится просто. Фото telegraf.com.ua

Шарлотка с яблоками – самый быстрый и вкусный пирог

Если вы любите вкусную выпечку, которая готовится быстро, то рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Вы получите вкуснейший пирог, потратив на приготовление несколько минут.

Выпечка получается ароматной, влажной и пышной. А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".

Как приготовить яблочную шарлотку

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • мука — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель —1 ч.л;
  • яблоки — 4 шт.;
  • лимонный сок — 3 ч. л;
  • корица по вкусу;
  • ванилин.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, почистить, порезать тонкими ломтиками, сбрызнуть соком лимона. Лучше выбирать кисло-сладкие яблоки для баланса вкуса.
  2. Яйца взбить с щепоткой соли, добавить ванилин, сахар, взбить до увеличения массы.
  3. Частями добавить просеянную муку с разрыхлителем, взбить.
  4. Добавить яблоки, перемешать.
  5. Тесто вылить в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму.
  6. Запекать в течение 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

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#Яблоки #Шарлотка #Готовим дома