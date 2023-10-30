Пирог просто тает во рту: "Шарлотка" за 15 минут
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Шарлотка с яблоками – самый быстрый и вкусный пирог
Если вы любите вкусную выпечку, которая готовится быстро, то рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Вы получите вкуснейший пирог, потратив на приготовление несколько минут.
Выпечка получается ароматной, влажной и пышной. А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".
Как приготовить яблочную шарлотку
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- мука — 150 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель —1 ч.л;
- яблоки — 4 шт.;
- лимонный сок — 3 ч. л;
- корица по вкусу;
- ванилин.
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, почистить, порезать тонкими ломтиками, сбрызнуть соком лимона. Лучше выбирать кисло-сладкие яблоки для баланса вкуса.
- Яйца взбить с щепоткой соли, добавить ванилин, сахар, взбить до увеличения массы.
- Частями добавить просеянную муку с разрыхлителем, взбить.
- Добавить яблоки, перемешать.
- Тесто вылить в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму.
- Запекать в течение 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.