Укр

Забудете даже о красной рыбе: фантастический ужин из обычного хека

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете готовить рыбные блюда только по этому рецепту
Вы будете готовить рыбные блюда только по этому рецепту. Фото shuba.life

Одним блюдом накормите всю семью

Хек — это вкусная, очень полезная рыбка. Это отличный самостоятельный продукт и вкусный ингредиент других блюд.

Сегодня мы со "Знай.UA" приготовим необычное блюдо — мы запечем его с картофелем, сыром и сметаной. Это отличный вариант для полезного и сытного семейного ужина. Быстро и благодаря простым продуктам вы накормите всю семью.

Как приготовить рыбную запеканку с картофелем и сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • хек филе – 400 г;
  • лук – 1 штука;
  • сметана – 100 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • приправы и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе хека нарежьте небольшими порционными кусочками, положите в миску, посолите, приправьте, добавьте лимонный сок, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.
  2. Картофель почистите, высушите, нарежьте на тонкие кружочки. Добавьте к ней соль, специи и половину сметаны, все тщательно перемешайте. Остаток сметаны отправьте к рыбе.
  3. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом.
  4. Половину картофеля выложите в форму, сверху — хек в сметане, сверху — порезанный кольцами лук, который накройте картофелем.
  5. Отправьте запеканку в духовку на 40 минут или до готовности картофеля.
  6. Как только картофель станет мягким, достаньте форму, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте снова в духовку, чтобы он расплавился.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему никто никогда не видел хека с головой. Вы удивитесь ответу.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Запеканка #Хек #Готовим дома