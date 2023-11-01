Забудете даже о красной рыбе: фантастический ужин из обычного хека
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Одним блюдом накормите всю семью
Хек — это вкусная, очень полезная рыбка. Это отличный самостоятельный продукт и вкусный ингредиент других блюд.
Сегодня мы со "Знай.UA" приготовим необычное блюдо — мы запечем его с картофелем, сыром и сметаной. Это отличный вариант для полезного и сытного семейного ужина. Быстро и благодаря простым продуктам вы накормите всю семью.
Как приготовить рыбную запеканку с картофелем и сыром
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- хек филе – 400 г;
- лук – 1 штука;
- сметана – 100 г;
- твердый сыр – 100 г;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- приправы и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе хека нарежьте небольшими порционными кусочками, положите в миску, посолите, приправьте, добавьте лимонный сок, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.
- Картофель почистите, высушите, нарежьте на тонкие кружочки. Добавьте к ней соль, специи и половину сметаны, все тщательно перемешайте. Остаток сметаны отправьте к рыбе.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом.
- Половину картофеля выложите в форму, сверху — хек в сметане, сверху — порезанный кольцами лук, который накройте картофелем.
- Отправьте запеканку в духовку на 40 минут или до готовности картофеля.
- Как только картофель станет мягким, достаньте форму, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте снова в духовку, чтобы он расплавился.
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