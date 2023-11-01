Забудете даже о красной рыбе: фантастический ужин из обычного хека

Одним блюдом накормите всю семью

Хек — это вкусная, очень полезная рыбка. Это отличный самостоятельный продукт и вкусный ингредиент других блюд.

Сегодня мы со "Знай.UA" приготовим необычное блюдо — мы запечем его с картофелем, сыром и сметаной. Это отличный вариант для полезного и сытного семейного ужина. Быстро и благодаря простым продуктам вы накормите всю семью.

Как приготовить рыбную запеканку с картофелем и сыром

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

хек филе – 400 г;

лук – 1 штука;

сметана – 100 г;

твердый сыр – 100 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

приправы и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе хека нарежьте небольшими порционными кусочками, положите в миску, посолите, приправьте, добавьте лимонный сок, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут. Картофель почистите, высушите, нарежьте на тонкие кружочки. Добавьте к ней соль, специи и половину сметаны, все тщательно перемешайте. Остаток сметаны отправьте к рыбе. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Половину картофеля выложите в форму, сверху — хек в сметане, сверху — порезанный кольцами лук, который накройте картофелем. Отправьте запеканку в духовку на 40 минут или до готовности картофеля. Как только картофель станет мягким, достаньте форму, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте снова в духовку, чтобы он расплавился.

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