Ошибка с дрожжами может дорого стоить: что делать, если тесто не растет

"Молчание" теста свидетельствует о некоторых допущенных ошибках

Мы рассказывали, как улучшить вкус домашних котлет. Еще одна немаловажная часть бытовой кулинарии – выпечка, и самое популярное дрожжевое тесто.

В его приготовлении все зависит от того, сможет ли тесто подняться. Если тесто не поднялось, а выпечка напоминает подошвы, это свидетельствует о некоторых ошибках, допущенных в его приготовлении. О них рассказали на ProstoWay.

Почему тесто не поднимается

Зачастую основная проблема заключается именно в дрожжах. Может быть, вы их неправильно хранили. Дело в том, что дрожжи нельзя хранить при отрицательной температуре. Если вы открыли пачку с сухими дрожжами, ее можно хранить при +3-5 градусах до 7 дней, а живые – до 12 дней. В теплой среде этот срок не может превышать 24 часа для обоих видов.

Если сроки и условия хранения не нарушены, причину нужно искать в количестве сахара. Если его многовато, это может помешать тесту подниматься.

Также особое внимание следует уделить компоненту, который напрямую взаимодействует с дрожжами, а именно муке. Оно должно быть просеяно.

Также особенность мучного теста состоит в том, что после его добавления любое тесто должно постоять. Для взаимодействия с дрожжами нужно не только достаточно длительное время (от 40 минут до нескольких суток), но и соответствующая температура.

Эти условия влияют на дрожжевое тесто. Также мы рассказывали, как за 30 секунд достать все кости из жареной рыбы.