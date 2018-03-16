Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом

Нежный, вкусный, бюджетный торт на сковороде с заварным кремом. Вместо заварного крема вы можете использовать сметанный – получится ничуть не хуже.

Торт на сковороде

Ингредиенты для сковороды диаметром 22 см:

Для теста:

Сгущенное молоко — 1 банка

Мука — 3 стакана

Яйцо куриное — 1

Сода (гашеная) — 1 ч.л.

Для крема:

Молоко — 0.5 л

Мука — 2 ст.л.

Сахар — 1 стакан

Яйцо куриное — 2

Сливочное масло — 200 г

Ванильный сахар — 20 г

Рецепт приготовления:

1. Сгущенное молоко выливаем в миску, добавляем яйцо и перемешиваем. Затем добавляем гашенную соду и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое тесто, затем разделяем на 8-10 частей.

2. Сковороду, на которой будете жарить коржи, разогреваем на небольшом огне (маслом смазывать не надо). Тем временем одну из частей теста раскатываем в тонкий пласт, который поместится в сковороде, и накалываем его в вилкой в нескольких местах. Аккуратно перекладываем пласт на раскаленную сковороду и жарим его не больше минуты с одной стороны. Когда на корже появятся пузырьки, переворачиваем его на другую сторону.

Будьте внимательны, коржи жарятся очень быстро. Таким образом жарим все части теста. После каждого коржа на сковороде остается подгоревшая мука, просто смахивайте ее с помощью полотенца.

3. Когда все коржи будут готовы, начинаем варить крем. Для этого смешиваем сахар, муку, молоко, яйца и ванильный сахар в кастрюле, взбиваем венчиком и варим на медленном огне до загустения. В готовый горячий крем добавляем сливочное масло и перемешиваем.

4. Все коржи обрезаем по контуру, обрезки перетираем руками или в блендере, чтобы в дальнейшем использовать их для посыпки.

5. Кладем один корж на тарелку и обильно смазываем горячим или теплым кремом (примерно 3 ст. л.). Это делается для того, чтобы торт быстрее пропитался. Таким образом смазываем все коржи, слегка придавливая их, и бока торта. В конце посыпаем крошкой торт сверху и по бокам и даем постоять пропитаться в течение нескольких часов.