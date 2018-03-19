Рецепт дня: питательный омлет по-каталонски

Ингредиенты

1. Яйца - 3 шт

2. Молоко - 2 ст.л

3. Сыр - 20 г

4. Помидор - 20 г

5. Соль, перец, прованские травы

6. Масло сливочное - 5 г

Приготовление (10-20 минут)

Сначала режем начинку для каталонского омлета. Можно еще добавить ветчину, все режем маленькими кубиками.

Соединяем яйца с молоком. Добавляем соли и черного перца по вкусу. Взбиваем смесь венчиком.

Нагреваем сковороду, кладем сливочное масло и выливаем 1/3 омлета. Сверху выкладываем начинку, солим, перчим и добавляем прованские травы.

Омлет должен немного подрумяниться, теперь начинаем его сворачивать трубочкой, сворачиваем до середины и выливаем оставшийся омлет. Когда он поджарится, сворачиваем его тоже.

Готовый омлет режем на небольшие кусочки, можно украсить зеленью и овощами.

Каталонский омлет готов, приятного аппетита.