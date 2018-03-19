Рецепт дня: питательный омлет по-каталонски
Отличный рецепт приготовления вкусного и быстрого завтрака для всей семьи.
Ингредиенты
1. Яйца - 3 шт
2. Молоко - 2 ст.л
3. Сыр - 20 г
4. Помидор - 20 г
5. Соль, перец, прованские травы
6. Масло сливочное - 5 г
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Приготовление (10-20 минут)
Сначала режем начинку для каталонского омлета. Можно еще добавить ветчину, все режем маленькими кубиками.
Соединяем яйца с молоком. Добавляем соли и черного перца по вкусу. Взбиваем смесь венчиком.
Нагреваем сковороду, кладем сливочное масло и выливаем 1/3 омлета. Сверху выкладываем начинку, солим, перчим и добавляем прованские травы.
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Омлет должен немного подрумяниться, теперь начинаем его сворачивать трубочкой, сворачиваем до середины и выливаем оставшийся омлет. Когда он поджарится, сворачиваем его тоже.
Готовый омлет режем на небольшие кусочки, можно украсить зеленью и овощами.
Каталонский омлет готов, приятного аппетита.