Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС Украина намерена получить статус наблюдателя в ОИС
Новости: 68 субъектов РФ обработали 100% протоколов на президентских выборах Выборы Путина: обработаны 100% протоколов в 68 субъектах РФ
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

Рецепт дня: питательный омлет по-каталонски

Омлет по-каталонски
07:53 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Отличный рецепт приготовления вкусного и быстрого завтрака для всей семьи.

Ингредиенты

1. Яйца - 3 шт

2. Молоко - 2 ст.л

3. Сыр - 20 г

4. Помидор - 20 г

5. Соль, перец, прованские травы

6. Масло сливочное - 5 г

Рецепт дня: картофель в беконе с грибами

Приготовление (10-20 минут)

Сначала режем начинку для каталонского омлета. Можно еще добавить ветчину, все режем маленькими кубиками.

Соединяем яйца с молоком. Добавляем соли и черного перца по вкусу. Взбиваем смесь венчиком.

Нагреваем сковороду, кладем сливочное масло и выливаем 1/3 омлета. Сверху выкладываем начинку, солим, перчим и добавляем прованские травы.

Рецепт дня: морковный пирог с глазурью

Омлет должен немного подрумяниться, теперь начинаем его сворачивать трубочкой, сворачиваем до середины и выливаем оставшийся омлет. Когда он поджарится, сворачиваем его тоже.

Готовый омлет режем на небольшие кусочки, можно украсить зеленью и овощами.

Каталонский омлет готов, приятного аппетита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Быстрые завтраки, Вкусный завтрак, Вкусный рецепт омлета, Необычный рецепт омлета, Омлет по-каталонски, Рецепт дня, Рецепт омлета по-каталонски, Рецепты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок" Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке Рецепт дня: морковный пирог с глазурью

Последние новости

Оккупанты Донбасса два раза обстреляли позиции ВСУ Путин сделал первое заявление после победы на выборах Знаменательные события в истории: 19 марта 2018 года
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
05 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
Новости сегодня
08:07 Жительница Нью-Йорка тайно снимает парней, читающих книги в общественных местах (Фото)
07:57 Ivan Navi выпустил новый откровенный клип с моделями (Видео)
07:54 У вертолета с дочерью Трампа в воздухе отказал двигатель
07:44 Польский МИД не признает выборы РФ в Крыму
07:43 НБА: результаты матчей 18 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0