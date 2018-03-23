Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе

Такие пикантные и сытные рулетики будут идеальным блюдом для ужина с семьей.

Мясные рулетики с горчицей

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 800 г

лук – 1 шт.

горчица – 4 ст. л.

петрушка – 4-5 веточек

куриный бульон – 400 мл

соль – по вкусу

растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами, зелень петрушки измельчить. Нарезать мякоть говядины на 6 равных частей, отбить каждый кусок чуть слабее, чем для отбивных, посолить по вкусу.

2. Смазать каждый кусок горчицей, равномерно выложить лук, добавить немного зелени, свернуть рулетики и сколоть их зубочистками.

3. Разогреть большой сотейник с растительным маслом и обжарить рулеты с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.

4. Влить к рулетам бульон, убавить огонь до среднего и тушить под крышкой 50-60 минут. Подавать с любым гарниром на свой вкус.