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Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке

Пасхальный кулич в мультиварке
07:45 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Кулич в мультиварке готовится просто и получается великолепно.

Вкусный пасхальный кулич с изюмом можно легко приготовить в мультиварке. Ингредиенты рассчитаны на чашу объемом 3 л. Если кулич не пропекся за указанное в рецепте время, включите режим "Выпечка" еще на 15-20 минут.

Кулич в мультиварке

Ингредиенты:

  • 2.5 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 0.5 стакана молока
  • 0.5 стакана изюма
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 6 г сухих дрожжей
  • 0.5 ч.л. соли

Для глазури:

  • 1 стакан сахарной пудры
  • 1 яичный белок
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • кондитерская посыпка или кокосовая стружка

Рецепт приготовления:

1. Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока.

2. В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

3. Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса.

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4. Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и 2 стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз.

5. Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло.

6. Изюм промыть, замочить в теплой водей на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто.

7. Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить кулич в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше.

8. Приготовить глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком.

9. Переложить кулич на тарелку, украсит глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.

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Кулич, Кулич в мультиварке, Мультиварка, Пасха, Пасха 2018, Рецепт, Рецепт дня.
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