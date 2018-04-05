Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке
Кулич в мультиварке готовится просто и получается великолепно.
Вкусный пасхальный кулич с изюмом можно легко приготовить в мультиварке. Ингредиенты рассчитаны на чашу объемом 3 л. Если кулич не пропекся за указанное в рецепте время, включите режим "Выпечка" еще на 15-20 минут.
Кулич в мультиварке
Ингредиенты:
- 2.5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 0.5 стакана молока
- 0.5 стакана изюма
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 6 г сухих дрожжей
- 0.5 ч.л. соли
Для глазури:
- 1 стакан сахарной пудры
- 1 яичный белок
- 1 ст.л. лимонного сока
- кондитерская посыпка или кокосовая стружка
Рецепт приготовления:
1. Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока.
2. В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры.
3. Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса.
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4. Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и 2 стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз.
5. Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло.
6. Изюм промыть, замочить в теплой водей на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто.
7. Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить кулич в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше.
8. Приготовить глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком.
9. Переложить кулич на тарелку, украсит глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.