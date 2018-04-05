Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке

Вкусный пасхальный кулич с изюмом можно легко приготовить в мультиварке. Ингредиенты рассчитаны на чашу объемом 3 л. Если кулич не пропекся за указанное в рецепте время, включите режим "Выпечка" еще на 15-20 минут.

Кулич в мультиварке

Ингредиенты:

2.5 стакана муки

1 стакан сахара

0.5 стакана молока

0.5 стакана изюма

100 г сливочного масла

3 яйца

6 г сухих дрожжей

0.5 ч.л. соли

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

1 яичный белок

1 ст.л. лимонного сока

кондитерская посыпка или кокосовая стружка

Рецепт приготовления:

1. Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока.

2. В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

3. Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса.

4. Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и 2 стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз.

5. Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло.

6. Изюм промыть, замочить в теплой водей на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто.

7. Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить кулич в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше.

8. Приготовить глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком.

9. Переложить кулич на тарелку, украсит глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.