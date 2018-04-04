Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей

Пасхальный кулич с клюквой

Ингредиенты

150 г смеси темного и светлого изюма

100 г вяленой клюквы

150 мл темного рома или портвейна

300 мл молока

40 г свежих дрожжей

700–850 г муки плюс еще немного для обваливания сухофруктов

200 г сливочного масла плюс еще немного для смазывания

100 мл сливок жирностью 35%

7 желтков

2 яйца

180 г коричневого сахара

2 ст. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. соли

Пошаговый рецепт приготовления

1. Изюм и клюкву залейте алкоголем и оставьте на 2 ч. В 150 мл теплого молока всыпьте дрожжи, растертые со 100 г муки, перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 1 ч. Добавьте в опару еще 150 мл теплого молока и 100 г просеянной муки, тщательно перемешайте и поставьте опару в теплое место на 1 ч.

2. Оставшуюся муку просейте горкой на стол, сделайте углубление в центре и влейте растопленное сливочное масло и сливки. Добавьте желтки и яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно вымесите руками до эластичности, минимум 15 мин.

3. Откиньте сухофрукты на сито, дайте стечь всей не впитавшейся жидкости. Распределите сухофрукты по листу бумаги для выпечки, присыпьте мукой и хорошенько обваляйте их в ней.

4. Тесто смешайте с ромом и с опарой, тщательно вымесите. Если тесто получится слишком крутым, добавьте еще немного теплой воды в процессе замеса – оно должно получиться мягким, нежным и легко отставать от рук. Добавьте в тесто изюм и клюкву, еще раз хорошо вымесите, чтобы сухофрукты распределились равномерно.

5. Две большие глубокие круглые формы диаметром 20 см или 6 форм диаметром 10 см смажьте маслом, заполните тестом менее чем на половину объема, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 2 ч (тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза).

6. Выпекайте в разогретой до 220°С духовке 10 мин., убавьте температуру до 170°С и пеките большие куличи еще 30–35 мин., а маленькие 20–25 мин., пока корочка не станет коричневой. Остужайте, уложив куличи на бок на застеленную полотенцем подушку.

Кулич с пряностями

Ингредиенты

500 г муки

300 мл молока

125 г масла

6 желтков

150 г сахара

100 г цукатов из апельсиновой корки

40 мл водки

20 г свежих или 10 г сухих дрожжей

по 0,3 ч. л. молотой гвоздики и тертого мускатного­ ореха

по 1 ч. л. молотых кардамона и корицы

щепотка нитей шафрана

Для глазури:

150 г сахарной пудры

1 яичный белок

Пошаговый рецепт приготовления

1.Залейте шафран водкой. Для опары (закваски) нагрейте молоко до 36–38 °С, добавьте дрожжи и размешайте до однородности. Всыпьте половину муки и тщательно вымесите. Накройте и оставьте в теплом месте на 1 ч.

2. Взбейте желтки с сахаром добела, добавьте шафранную водку и молотые пряности. Вмешайте эту смесь в опару вместе с оставшейся мукой. Вымешивайте сначала ложкой, потом руками 10–15 мин.

3. Растопите и остудите масло, добавьте в тесто. Продолжайте вымешивать еще 10–15 мин. Добавьте рубленые цукаты и вымешивайте еще 15 мин. Накройте миску с тестом и оставьте подниматься на 2 ч. За это время дважды обомните тесто.

4. Разогрейте духовку до 180 °С. Разложите тесто по формам для куличей так, чтобы оно занимало не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, 20–30 мин. Выпекайте до готовности – куличи должны сильно подняться. Если проткнуть готовый кулич деревянной шпажкой, она выйдет сухой. Остудите куличи, уложив их на бок на застеленную полотенцем подушку.

5. Для глазури перемешайте сахарную пудру с белком, быстро покройте куличи и украсьте по своему вкусу, пока глазурь не застыла.

Сочный творожный кулич

Ингредиенты

Для опары:

молоко- 1/4 ст.

мука - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей)

Для теста:

творог - 250 г

сливочное масло - 50 г

яйца - 2 шт.

желток - 1 шт.

сахар - 2/3 ст.

соль - 2/3 ч. л.

ванильный сахар - 10 г

мука - 2 ст.

цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу

Для украшения:

сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки

Пошаговый рецепт приготовления

1. Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 мин. (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой). Теплое место у меня- это духовка, которую я предварительно разогреваю до 50 градусов, потом выключаю, оставив горящей лампочку. Именно там у меня всегда "зреет" тесто.

2. Тесто для куличей я замешиваю в стационарном миксере. Конечно, у кого такого миксера нет, то можно замешивать тесто и вручную деревянной ложкой, но тогда придется постараться, потому что тесто получается очень вязкое.

3. В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Меняем насадку на "весло" и смешиваем массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. В итоге получается липкое, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Обычно у меня уходит полных 2 ст. муки.

4. Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, зависит от дрожжей и от условий расстойки.

5. Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность тестом на сухую лучину. Если лучинка выходит из кулича сухая- кулич готов! Важно не пересушить куличи. И еще момент, если верхушка уже хорошо зарумянилась, а кулич еще не пропекся- накрываем верхушку фольгой.

6. Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.

Кулич шафрановый

Ингредиенты

3 г шафрана

50 мл светлого рома

900-1000 г муки

250 мл сливок жирностью от 33%

25-30 г сухих дрожжей

180 г коричневого сахара демерара

100 г сливочного масла

10 крупных яичных желтков

0,5 ч. л. соли

щепотка молотого кардамона

Пошаговый рецепт приготовления

1. За 6 ч. до приготовления кулича залить шафран 2–3 ст.л. рома, плотно закрыть.

2. Муку просеять. Для опары подогреть 100 мл питьевой воды, смешать с 1/3 сливок, растворить в них дрожжи, добавить 1 ст. л. сахара и 130 г муки, накрыть пленкой и поставить в теплое место.

3. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи сливочное масло, растереть с половиной стакана сахара.

4. Желтки растереть с оставшимся сахаром.

5. Через 1 ч, когда опара подойдет, добавить к ней масло, желтки, соль, шафран, кардамон, оставшиеся сливки и муку. Тщательно вымесить тесто, оставить в тепле на 1 ч.

6. Формы для куличей смазать маслом, присыпать мукой. Положить в каждую форму скатанное в шар тесто – так, чтобы форма была наполовину заполнена. Оставить для подъема: тесто должно занять не менее 3/4 высоты формы.

7. Поставить формы на среднюю полку разогретой до 190 °С духовки, накрыв сверху вырезанными из пергамента кружками. На дно духовки поместить жаропрочную емкость с водой. Выпекать 45–60 мин., в зависимости от размера формы. Не допускать попадания холодного воздуха на кулич; не открывать духовку в первые 25–30 мин. выпекания. Полностью остывший кулич облейте глазурью и украсьте декоративной посыпкой.

Можете добавить в тесто цукаты, изюм и миндаль. Для этого изюм и цукаты залейте 50 мл рома или коньяка и оставьте на 2-3 часа. Миндаль покупайте сырым и обжаривайте сами.

Кулич пасхальный с курагой и черносливом

Ингредиенты

500 г муки

250 мл молока

3 яйца

7,5 г сухих дрожжей

175 г сахара

65 г сливочного масла

1 ст. л. ванильного сахара

100 г изюма

100 г кураги

100 г чернослива

10 мл коньяка

цедра половины апельсина

Для глазури:

1 белок

¼ стакана сахарной пудры

Пошаговый рецепт приготовления

1. Растворите в теплом молоке 1 ст. л. сахара, всыпьте дрожжи, хорошо размешайте и оставьте постоять на 15 мин.

2. Чернослив и курагу порежьте, добавьте изюм и залейте коньяком, оставьте на 10-15 мин.

3. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло, ванильный сахар и опару и перемешайте. Начните замешивать тесто, постепенно подсыпая муку. Вымешивайте около 20 мин., за 10 мин. до окончания замеса добавьте сухофрукты. Оставьте тесто для подъема примерно на 1 ч.

4. Подошедшее тесто обомните и выложите в подготовленные формы. Поставьте формы в теплое место и оставьте для второго подхода.

5. Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 ˚С, до готовности. Маленькие куличи готовы через 25-30 мин., средние через 40 мин., большие через 50-60 мин. Готовность проверьте сухой палочкой. Остудите на решетке.

6. Для глазури разотрите сахарную пудру с белком до пышной блестящей массы.

7. Готовый кулич смажьте глазурью и украсьте.