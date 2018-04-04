Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей
Мы предлагаем самые вкусные и необычные рецепты творожных и традиционных пасок и пасхальных куличей.
Пасхальный кулич с клюквой
Ингредиенты
150 г смеси темного и светлого изюма
100 г вяленой клюквы
150 мл темного рома или портвейна
300 мл молока
40 г свежих дрожжей
700–850 г муки плюс еще немного для обваливания сухофруктов
200 г сливочного масла плюс еще немного для смазывания
100 мл сливок жирностью 35%
7 желтков
2 яйца
180 г коричневого сахара
2 ст. л. ванильного сахара
0,5 ч. л. соли
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Пошаговый рецепт приготовления
1. Изюм и клюкву залейте алкоголем и оставьте на 2 ч. В 150 мл теплого молока всыпьте дрожжи, растертые со 100 г муки, перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 1 ч. Добавьте в опару еще 150 мл теплого молока и 100 г просеянной муки, тщательно перемешайте и поставьте опару в теплое место на 1 ч.
2. Оставшуюся муку просейте горкой на стол, сделайте углубление в центре и влейте растопленное сливочное масло и сливки. Добавьте желтки и яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно вымесите руками до эластичности, минимум 15 мин.
3. Откиньте сухофрукты на сито, дайте стечь всей не впитавшейся жидкости. Распределите сухофрукты по листу бумаги для выпечки, присыпьте мукой и хорошенько обваляйте их в ней.
4. Тесто смешайте с ромом и с опарой, тщательно вымесите. Если тесто получится слишком крутым, добавьте еще немного теплой воды в процессе замеса – оно должно получиться мягким, нежным и легко отставать от рук. Добавьте в тесто изюм и клюкву, еще раз хорошо вымесите, чтобы сухофрукты распределились равномерно.
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5. Две большие глубокие круглые формы диаметром 20 см или 6 форм диаметром 10 см смажьте маслом, заполните тестом менее чем на половину объема, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 2 ч (тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза).
6. Выпекайте в разогретой до 220°С духовке 10 мин., убавьте температуру до 170°С и пеките большие куличи еще 30–35 мин., а маленькие 20–25 мин., пока корочка не станет коричневой. Остужайте, уложив куличи на бок на застеленную полотенцем подушку.
Кулич с пряностями
Ингредиенты
500 г муки
300 мл молока
125 г масла
6 желтков
150 г сахара
100 г цукатов из апельсиновой корки
40 мл водки
20 г свежих или 10 г сухих дрожжей
по 0,3 ч. л. молотой гвоздики и тертого мускатного ореха
по 1 ч. л. молотых кардамона и корицы
щепотка нитей шафрана
Для глазури:
150 г сахарной пудры
1 яичный белок
Пошаговый рецепт приготовления
1.Залейте шафран водкой. Для опары (закваски) нагрейте молоко до 36–38 °С, добавьте дрожжи и размешайте до однородности. Всыпьте половину муки и тщательно вымесите. Накройте и оставьте в теплом месте на 1 ч.
2. Взбейте желтки с сахаром добела, добавьте шафранную водку и молотые пряности. Вмешайте эту смесь в опару вместе с оставшейся мукой. Вымешивайте сначала ложкой, потом руками 10–15 мин.
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3. Растопите и остудите масло, добавьте в тесто. Продолжайте вымешивать еще 10–15 мин. Добавьте рубленые цукаты и вымешивайте еще 15 мин. Накройте миску с тестом и оставьте подниматься на 2 ч. За это время дважды обомните тесто.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Разложите тесто по формам для куличей так, чтобы оно занимало не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, 20–30 мин. Выпекайте до готовности – куличи должны сильно подняться. Если проткнуть готовый кулич деревянной шпажкой, она выйдет сухой. Остудите куличи, уложив их на бок на застеленную полотенцем подушку.
5. Для глазури перемешайте сахарную пудру с белком, быстро покройте куличи и украсьте по своему вкусу, пока глазурь не застыла.
Сочный творожный кулич
Ингредиенты
Для опары:
молоко- 1/4 ст.
мука - 1 ст. л.
сахар - 1 ч. л.
дрожжи свежие - 20 г (или 8 г сухих дрожжей)
Для теста:
творог - 250 г
сливочное масло - 50 г
яйца - 2 шт.
желток - 1 шт.
сахар - 2/3 ст.
соль - 2/3 ч. л.
ванильный сахар - 10 г
мука - 2 ст.
цукаты, изюм, сухофрукты - по вкусу
Для украшения:
сахарная глазурь, цукаты, орехи, кондитерские посыпки
Пошаговый рецепт приготовления
1. Готовим сначала опару. Молоко подогреть до температуры примерно 37-40 градусов, растворить в нем сахар, дрожжи, добавить муку, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в теплое место на примерно 15 мин. (дрожжи должны подняться пузырчатой шапочкой). Теплое место у меня- это духовка, которую я предварительно разогреваю до 50 градусов, потом выключаю, оставив горящей лампочку. Именно там у меня всегда "зреет" тесто.
2. Тесто для куличей я замешиваю в стационарном миксере. Конечно, у кого такого миксера нет, то можно замешивать тесто и вручную деревянной ложкой, но тогда придется постараться, потому что тесто получается очень вязкое.
3. В чашу миксера кладем 2 яйца, желток и сахар и насадкой "венчик" хорошо взбиваем минуты 3-4. Должна получиться белая пушистая масса. В яичную смесь через сито перетереть творог (творог брать не слишком сухой, но и не мягкий, а средней пастообразной консистенции), влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Меняем насадку на "весло" и смешиваем массу до однородности. Важно очень хорошо перемешивать ингредиенты. Добавить подошедшую опару и снова хорошо перемешать. Просеять в смесь муку и цукаты и снова все хорошо перемешать. В итоге получается липкое, не слишком густое, но и нежидкое, очень вязкое тесто. Обычно у меня уходит полных 2 ст. муки.
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4. Готовим формы для куличей. Если это не одноразовые бумажные, а металлические, то смазываем их маслом. Выкладываем тесто на 1/2 высоты формы, накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место. Тесто должно подняться минимум в 2 раза. Может уйти на это от 1,5 до 3 часов, зависит от дрожжей и от условий расстойки.
5. Выпечка куличей. Духовку предварительно нагреть до 200 градусов. Ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 мин. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-60 мин. Время выпечки зависит от размера формы. Через 30 мин. начать проверять куличи на готовность тестом на сухую лучину. Если лучинка выходит из кулича сухая- кулич готов! Важно не пересушить куличи. И еще момент, если верхушка уже хорошо зарумянилась, а кулич еще не пропекся- накрываем верхушку фольгой.
6. Когда кулич готов, вытаскиваем, остужаем и украшаем по желанию.
Кулич шафрановый
Ингредиенты
3 г шафрана
50 мл светлого рома
900-1000 г муки
250 мл сливок жирностью от 33%
25-30 г сухих дрожжей
180 г коричневого сахара демерара
100 г сливочного масла
10 крупных яичных желтков
0,5 ч. л. соли
щепотка молотого кардамона
Пошаговый рецепт приготовления
1. За 6 ч. до приготовления кулича залить шафран 2–3 ст.л. рома, плотно закрыть.
2. Муку просеять. Для опары подогреть 100 мл питьевой воды, смешать с 1/3 сливок, растворить в них дрожжи, добавить 1 ст. л. сахара и 130 г муки, накрыть пленкой и поставить в теплое место.
3. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи сливочное масло, растереть с половиной стакана сахара.
4. Желтки растереть с оставшимся сахаром.
5. Через 1 ч, когда опара подойдет, добавить к ней масло, желтки, соль, шафран, кардамон, оставшиеся сливки и муку. Тщательно вымесить тесто, оставить в тепле на 1 ч.
6. Формы для куличей смазать маслом, присыпать мукой. Положить в каждую форму скатанное в шар тесто – так, чтобы форма была наполовину заполнена. Оставить для подъема: тесто должно занять не менее 3/4 высоты формы.
7. Поставить формы на среднюю полку разогретой до 190 °С духовки, накрыв сверху вырезанными из пергамента кружками. На дно духовки поместить жаропрочную емкость с водой. Выпекать 45–60 мин., в зависимости от размера формы. Не допускать попадания холодного воздуха на кулич; не открывать духовку в первые 25–30 мин. выпекания. Полностью остывший кулич облейте глазурью и украсьте декоративной посыпкой.
Можете добавить в тесто цукаты, изюм и миндаль. Для этого изюм и цукаты залейте 50 мл рома или коньяка и оставьте на 2-3 часа. Миндаль покупайте сырым и обжаривайте сами.
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Кулич пасхальный с курагой и черносливом
Ингредиенты
500 г муки
250 мл молока
3 яйца
7,5 г сухих дрожжей
175 г сахара
65 г сливочного масла
1 ст. л. ванильного сахара
100 г изюма
100 г кураги
100 г чернослива
10 мл коньяка
цедра половины апельсина
Для глазури:
1 белок
¼ стакана сахарной пудры
Пошаговый рецепт приготовления
1. Растворите в теплом молоке 1 ст. л. сахара, всыпьте дрожжи, хорошо размешайте и оставьте постоять на 15 мин.
2. Чернослив и курагу порежьте, добавьте изюм и залейте коньяком, оставьте на 10-15 мин.
3. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло, ванильный сахар и опару и перемешайте. Начните замешивать тесто, постепенно подсыпая муку. Вымешивайте около 20 мин., за 10 мин. до окончания замеса добавьте сухофрукты. Оставьте тесто для подъема примерно на 1 ч.
4. Подошедшее тесто обомните и выложите в подготовленные формы. Поставьте формы в теплое место и оставьте для второго подхода.
5. Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 ˚С, до готовности. Маленькие куличи готовы через 25-30 мин., средние через 40 мин., большие через 50-60 мин. Готовность проверьте сухой палочкой. Остудите на решетке.
6. Для глазури разотрите сахарную пудру с белком до пышной блестящей массы.
7. Готовый кулич смажьте глазурью и украсьте.