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Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине

Пасхальная корзина
10:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Оказывается, в пасхальной корзине непременный продукт только один.

Куличи, яйца, соль, вода и хрен - основные составляющие пасхальной корзины римо-католиков. Христиане западного обряда празднуют Пасху на неделю раньше, чем православные.

Наталья Климбовкая, жительница села Ярмолинцы Хмельницкой области, – прихожанка римско-католического храма святых Петра и Павла. В корзину она положила как традиционные пасхальные блюда, так и те лакомства, которые любит больше всего – колбасу, помидоры и огурцы. Женщина также взяла с собой свечу.

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Отец Петр Мищук, настоятель храма Петра и Павла, говорит, что можно класть в пасхальную корзине почти все, главное – не забывать о яйцах красного цвета, потому что "Иисус Христос родил жизнь в своей крови".

В отличие от православных верующих, католики несут в свои дома корзины с освященными яствами еще в субботу. А пировать пасхальными блюдами начинают сразу после утренней службы. За столом собирается вся семья.

В начале пасхального богослужения на улице зажигают Пасхал – большую свечу, огонь от которой раздают всем христианам. Считается, что это огонь мира и вечности. Следующая часть богослужения – Литургия Слова, девять библейских чтений. А уже потом начинается освящение пасхальных корзин.

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Новости Украины, "Пасхальная корзина", Корзина, Пасха, Пасха 2018, Продукт, Священник, Украинский священник, Яйца.
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