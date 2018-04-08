Рецепт дня: пасхальный салат с пророщенным нутом и яйцом
Есть ряд блюд, которые являются символом Пасхи, и представить себе праздничный стол без них уже невозможно: это творожные пасхи, классические куличи и крашеные яйца.
Но чем еще интересным и особенным дополнить пасхальное меню? Сегодня мы поделимся рецептом салата, который можно приготовить на Пасху.
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Салат с пророщенным нутом и яйцом
Ингредиенты:
100-150 г свежего шпината
1 авокадо
1 красный сладкий перец
50 г овечьего сыра
оливковое масло холодного отжима
соль & перец по вкусу
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Для нута:
1 пачка пророщенного нута (100—150 г)
2 ст. ложки кокосовых сливок или кокосового молока
смесь специй карри или хмели-сунели
2 деревенских яйца, сваренных в мешочек
Как приготовить:
Пророщенный нут промойте и отправьте тушится на разогретую сководку с небольшим количеством оливкового масла, карри или хмели-сунели и двумя ложками кокосовых сливок. Тушите, пока нут не станет мягким.
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Сварите деревенские яйца в мешочек — доведите до кипения и варите ровно три минуты. Остудите и очистите от скорлупы. Промойте и просушите шпинат. Нарежьте авокадо и красный перец кубиками. Сыр натрите на терке. Смешайте все вместе с готовым нутом.
Добавьте еще ложку оливкового масла, соль и перец по вкусу. Разложите салат по тарелкам. Украсьте разрезанным на четыре части яйцом.
Приятного аппетита!