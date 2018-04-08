Рецепт дня: пасхальный салат с пророщенным нутом и яйцом

Но чем еще интересным и особенным дополнить пасхальное меню? Сегодня мы поделимся рецептом салата, который можно приготовить на Пасху.

Салат с пророщенным нутом и яйцом

Ингредиенты:

100-150 г свежего шпината

1 авокадо

1 красный сладкий перец

50 г овечьего сыра

оливковое масло холодного отжима

соль & перец по вкусу

Для нута:

1 пачка пророщенного нута (100—150 г)

2 ст. ложки кокосовых сливок или кокосового молока

смесь специй карри или хмели-сунели

2 деревенских яйца, сваренных в мешочек

Как приготовить:

Пророщенный нут промойте и отправьте тушится на разогретую сководку с небольшим количеством оливкового масла, карри или хмели-сунели и двумя ложками кокосовых сливок. Тушите, пока нут не станет мягким.

Сварите деревенские яйца в мешочек — доведите до кипения и варите ровно три минуты. Остудите и очистите от скорлупы. Промойте и просушите шпинат. Нарежьте авокадо и красный перец кубиками. Сыр натрите на терке. Смешайте все вместе с готовым нутом.

Добавьте еще ложку оливкового масла, соль и перец по вкусу. Разложите салат по тарелкам. Украсьте разрезанным на четыре части яйцом.

Приятного аппетита!