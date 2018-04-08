Пасха 2018: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово

Православные христиане в воскресенье, 8 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.

Слово "Пасха" происходит от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который в свою очередь был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо"). Этот праздник был установлен в память исхода евреев из египетского рабства. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к жизни, от земли к небу.

Пасха совмещает в себе религиозную память, запечатленную во всех четырех Евангелиях. В пятницу Страстной седмицы после бичевания Христос был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе. Ученики похоронили Иисуса во гробе, высеченном в скале, и привалили камень ко входу. Ранним утром в воскресенье преданные ему ученицы пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело Христа. Им явился ангел и возвестил Воскресение Господне.

Празднование Пасхи было установлено апостолами, точное же время - Первым Вселенским собором в 325 году. Пасха всегда отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю).

Делегация Украинской православной церкви Киевского Патриархата во главе Митрополита Луцкого и Волынского Михаила привезла накануне в Киев в Благодатный Огонь. Богослужение с участием патриарха Филарета, предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, проходят во Владимирском кафедральном соборе, там же состоится крестный ход. Всего 15-16 апреля богослужения проходят в 136 культовых сооружениях столицы.

В Киеве на пасхальные праздники были дополнительно привлечены к обеспечению безопасности 1,5 тыс. полицейских. Особое внимание будет уделено обеспечению правопорядка возле культовых сооружений.