https://telegraf.com.ua/files/2018/04/b285a396-150x90.jpg https://telegraf.com.ua/recepty/4020503-retsept-dnya-tartaletki-s-tvorogom-i-persikami.html
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
07:34 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Для приготовления тарталеток лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 10-12 сантиметров.
Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.
Тарталетки с творогом и персиками
Ингредиенты:
Для теста:
100 г сливочного масла
200 г муки
6 ст.л. ледяной воды или молока
1 щепотка соли
Для начинки:
200 г мягкого творога
1 яйцо
2 ст.л. жирной сметаны
2 ст.л. сахара
цедра 1 лимона или апельсина
половинки консервированных персиков
Telegraf.com.ua