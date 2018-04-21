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Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками

Тарталетки с творогом и персиками
07:34 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Для приготовления тарталеток лучше всего подойдут металлические формочки диаметром 10-12 сантиметров.

Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.

Тарталетки с творогом и персиками

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла

200 г муки

6 ст.л. ледяной воды или молока

1 щепотка соли

Для начинки:

200 г мягкого творога

1 яйцо

2 ст.л. жирной сметаны

2 ст.л. сахара

цедра 1 лимона или апельсина

половинки консервированных персиков

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Блюда, Рацион, Рецепт дня, Тартолетки, Тартолетки с творогом и персиками.
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