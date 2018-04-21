Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками

Рубленое слоеное тесто в десерте можно заменить песочным. А чтобы начинка получилась воздушный, протрите творог через сито.

Тарталетки с творогом и персиками

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла

200 г муки

6 ст.л. ледяной воды или молока

1 щепотка соли

Для начинки:

200 г мягкого творога

1 яйцо

2 ст.л. жирной сметаны

2 ст.л. сахара

цедра 1 лимона или апельсина

половинки консервированных персиков