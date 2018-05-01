Рецепт дня: суп из консервированной фасоли

Прелесть супов из консервированной фасоли как раз в том, что готовятся такие супчики достаточно быстро и замачивать и долго варить фасоль не нужно. Сегодняшняя подборка посвящена быстрым и вкусным рецептам таких супов. Чтобы не возникало вопроса, как приготовить суп из консервированной фасоли, все рецептики сопровождаются подробным описанием и фотографиями.

Суп из белой консервированной фасоли с ветчиной

На среднюю кастрюлю вам понадобится:

1 банка белой консервированной фасоли;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1-2 морковки;

3 стебля сельдерея;

3 средних помидора;

1,5-2 литра куриного бульона или воды;

100 г ветчины;

2 ст.л. вустерского соуса (если есть);

лавровый лист;

небольшой пучок петрушки;

соль, перец

Приготовление:

1. Овощи чистим и нарезаем кубиками. С фасоли сливаем воду. Ветчину нарезаем на небольшие кубики.

2. Берем кастрюлю, в которой будем варить суп. Наливаем масло и обжариваем лук и чеснок 2-3 минуты, потом засыпаем морковь и сельдерей, обжариваем все еще 3-5 минут.

3. Теперь в кастрюлю добавляем фасоль и все заливаем водой/бульоном.

4. Помидоры натираем на терке, шкурку можно выбросить и немного их туши в отдельной сковороде. Добавляем их в суп, доводим его до кипения и оставляем вариться минут 30 на малом огне.

5. По прошествии 30 минут из супа черпаком забираем 2 стакана супа вместе с гущей. Выливаем их в чашу для блендера и пюрируем и возвращаем обратно в кастрюлю.

6. Добавляем порезанную ветчину, петрушку, лавровый лист, вустерский соус, соль и перец и варим суп еще 15 минут.

Готово! Перед подачей не забудьте достать лавровый лист.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!