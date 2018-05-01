Рецепт дня: суп из консервированной фасоли
Это очень простой, но очень вкусный рецепт.
Прелесть супов из консервированной фасоли как раз в том, что готовятся такие супчики достаточно быстро и замачивать и долго варить фасоль не нужно. Сегодняшняя подборка посвящена быстрым и вкусным рецептам таких супов. Чтобы не возникало вопроса, как приготовить суп из консервированной фасоли, все рецептики сопровождаются подробным описанием и фотографиями.
Суп из белой консервированной фасоли с ветчиной
На среднюю кастрюлю вам понадобится:
- 1 банка белой консервированной фасоли;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1-2 морковки;
- 3 стебля сельдерея;
- 3 средних помидора;
- 1,5-2 литра куриного бульона или воды;
- 100 г ветчины;
- 2 ст.л. вустерского соуса (если есть);
- лавровый лист;
- небольшой пучок петрушки;
- соль, перец
Приготовление:
1. Овощи чистим и нарезаем кубиками. С фасоли сливаем воду. Ветчину нарезаем на небольшие кубики.
2. Берем кастрюлю, в которой будем варить суп. Наливаем масло и обжариваем лук и чеснок 2-3 минуты, потом засыпаем морковь и сельдерей, обжариваем все еще 3-5 минут.
3. Теперь в кастрюлю добавляем фасоль и все заливаем водой/бульоном.
4. Помидоры натираем на терке, шкурку можно выбросить и немного их туши в отдельной сковороде. Добавляем их в суп, доводим его до кипения и оставляем вариться минут 30 на малом огне.
5. По прошествии 30 минут из супа черпаком забираем 2 стакана супа вместе с гущей. Выливаем их в чашу для блендера и пюрируем и возвращаем обратно в кастрюлю.
6. Добавляем порезанную ветчину, петрушку, лавровый лист, вустерский соус, соль и перец и варим суп еще 15 минут.
Готово! Перед подачей не забудьте достать лавровый лист.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!