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Рецепт дня: суп из консервированной фасоли

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Суп из консервированной фасоли
07:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Это очень простой, но очень вкусный рецепт.

Прелесть супов из консервированной фасоли как раз в том, что готовятся такие супчики достаточно быстро и замачивать и долго варить фасоль не нужно. Сегодняшняя подборка посвящена быстрым и вкусным рецептам таких супов. Чтобы не возникало вопроса, как приготовить суп из консервированной фасоли, все рецептики сопровождаются подробным описанием и фотографиями.

Суп из белой консервированной фасоли с ветчиной

На среднюю кастрюлю вам понадобится:

  • 1 банка белой консервированной фасоли;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1-2 морковки;
  • 3 стебля сельдерея;
  • 3 средних помидора;
  • 1,5-2 литра куриного бульона или воды;
  • 100 г ветчины;
  • 2 ст.л. вустерского соуса (если есть);
  • лавровый лист;
  • небольшой пучок петрушки;
  • соль, перец

Приготовление:

1. Овощи чистим и нарезаем кубиками. С фасоли сливаем воду. Ветчину нарезаем на небольшие кубики.

2. Берем кастрюлю, в которой будем варить суп. Наливаем масло и обжариваем лук и чеснок 2-3 минуты, потом засыпаем морковь и сельдерей, обжариваем все еще 3-5 минут.

3. Теперь в кастрюлю добавляем фасоль и все заливаем водой/бульоном.

4. Помидоры натираем на терке, шкурку можно выбросить и немного их туши в отдельной сковороде. Добавляем их в суп, доводим его до кипения и оставляем вариться минут 30 на малом огне.

5. По прошествии 30 минут из супа черпаком забираем 2 стакана супа вместе с гущей. Выливаем их в чашу для блендера и пюрируем и возвращаем обратно в кастрюлю.

6. Добавляем порезанную ветчину, петрушку, лавровый лист, вустерский соус, соль и перец и варим суп еще 15 минут.

Готово! Перед подачей не забудьте достать лавровый лист.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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Все по теме:

Блюдо, Еда, Питание, Рецепт, Рецепт дня, Суп, Суп из консервированной фасоли, Фасоль.
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