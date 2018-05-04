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Рецепт дня: пряный горячий тост "Капрезе"

Смотрите фото (4)
Тост "Капрезе"
07:55 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Отличное начало дня в итальянском стиле - горячий тост "Капрезе" с сыром моцарелла и помидорами, не только насытит вас, но и поднимет настроение.

Горячий тост "Капрезе" - это вкусное и быстрое блюдо, которое может быть отличным вариантом завтрака или перекуса. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рецепт дня: сырный суп с курицей

Хлеб - 4 г

Сыр моцарелла - 50 г

Помидоры - 1 шт

Свежий базилик - 1 пучок

Оливковое масло - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ

Рецепт дня: вкусные яичные капкейки для любителей быстрых завтраков

КАЛОРИЙНОСТЬ - 263 ККАЛ

БЕЛКИ - 13,8 ГРАММ

ЖИРЫ - 12,7 ГРАММ

УГЛЕВОДЫ -  28,9 ГРАММ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рецепт дня: печенье на кокосовом масле

1. Хлеб выложите на сухую сковороду и обжарьте с одной стороны.

2. Затем на обжаренную сторону выложите помидор (порезанный тонким кружочком), посолите, поперчите, затем выложите порезанный или тертый на терке сыр моцарелла, мелко нашинкованный базилик и сверху выложите второй кусок хлеба, обжаренной стороной книзу (таким образом, не обжаренная сторона хлеба окажется снаружи тоста).

3. Выложите тост на разогретую, с каплей масла, сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки или до тех пор, пока сыр не расплавиться.

4. Сервируйте свежим базиликом и подавайте!

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Все по теме:

Бутерброды, Вкусные закуски, Вкусный завтрак, Капрезе, Рецепт, Рецепт дня, Тост "Капрезе", Тосты.
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