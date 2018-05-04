Рецепт дня: пряный горячий тост "Капрезе"
Отличное начало дня в итальянском стиле - горячий тост "Капрезе" с сыром моцарелла и помидорами, не только насытит вас, но и поднимет настроение.
Горячий тост "Капрезе" - это вкусное и быстрое блюдо, которое может быть отличным вариантом завтрака или перекуса.
ИНГРЕДИЕНТЫ
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Хлеб - 4 г
Сыр моцарелла - 50 г
Помидоры - 1 шт
Свежий базилик - 1 пучок
Оливковое масло - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ
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КАЛОРИЙНОСТЬ - 263 ККАЛ
БЕЛКИ - 13,8 ГРАММ
ЖИРЫ - 12,7 ГРАММ
УГЛЕВОДЫ - 28,9 ГРАММ
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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1. Хлеб выложите на сухую сковороду и обжарьте с одной стороны.
2. Затем на обжаренную сторону выложите помидор (порезанный тонким кружочком), посолите, поперчите, затем выложите порезанный или тертый на терке сыр моцарелла, мелко нашинкованный базилик и сверху выложите второй кусок хлеба, обжаренной стороной книзу (таким образом, не обжаренная сторона хлеба окажется снаружи тоста).
3. Выложите тост на разогретую, с каплей масла, сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки или до тех пор, пока сыр не расплавиться.
4. Сервируйте свежим базиликом и подавайте!