Рецепт дня: пряный горячий тост "Капрезе"

Горячий тост "Капрезе" - это вкусное и быстрое блюдо, которое может быть отличным вариантом завтрака или перекуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлеб - 4 г

Сыр моцарелла - 50 г

Помидоры - 1 шт

Свежий базилик - 1 пучок

Оливковое масло - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ

КАЛОРИЙНОСТЬ - 263 ККАЛ

БЕЛКИ - 13,8 ГРАММ

ЖИРЫ - 12,7 ГРАММ

УГЛЕВОДЫ - 28,9 ГРАММ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Хлеб выложите на сухую сковороду и обжарьте с одной стороны.

2. Затем на обжаренную сторону выложите помидор (порезанный тонким кружочком), посолите, поперчите, затем выложите порезанный или тертый на терке сыр моцарелла, мелко нашинкованный базилик и сверху выложите второй кусок хлеба, обжаренной стороной книзу (таким образом, не обжаренная сторона хлеба окажется снаружи тоста).

3. Выложите тост на разогретую, с каплей масла, сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки или до тех пор, пока сыр не расплавиться.

4. Сервируйте свежим базиликом и подавайте!