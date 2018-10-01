Рецепт дня: салат с тунцом и яйцом

Тунец является одним из самых популярных и любимых видов рыбы среди девушек. И это неудивительно, ведь он вкусный, полезный и очень красиво смотрится на тарелке. А что еще нужно девочкам?

Стоит отметить, тунец — это просто настоящий кладезь полезных веществ. В частности, он лидер по содержанию тех самых полезных жирных кислот комплекса Омега-3. Кроме того, в тунце содержится фосфор, железо, кальций, магний, селен, витамины и аминокислоты. Что касается калорийности, в данной рыбе — 139 калорий на 100 грамм.

Диетологи считают, что употребление тунца в регулярном рационе позволяет похудеть без потери мышечной массы. Отметим, тунец ускоряет обмен веществ и нормализует уровень сахара.

САЛАТ С ТУНЦОМ: РЕЦЕПТ

Для приготовления салата из тунца, который будет отличным ужином, тебе понадобится:

тунец - 100 грамм;

яйца - 2 шт;

помидоры - 1 шт;

огурцы - 1 шт;

листья салата - на выбор;

оливковое масло - 2 ст ложки;

мягкая горчица - 1 чайная ложка;

специи - по вкусу.

Главная особенность и преимущество использования подобных салатов в своем рационе — это то, что их легко готовить, они вкусные и дают отличный результат для фигуры. Тунец для салата лучше всего брать в собственном соку. Выложи его на тарелку, отварные вкрутую яйца измельчи, помидоры и огурцы порежь кубиками, руками порви листья салата. Оливковое масло перемешай со специями и горчицей, и добавь к салату. Приятного аппетита.