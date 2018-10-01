Рецепт дня: салат с тунцом и яйцом
Как легко приготовить здоровый и вкусный салат с тунцом.
Тунец является одним из самых популярных и любимых видов рыбы среди девушек. И это неудивительно, ведь он вкусный, полезный и очень красиво смотрится на тарелке. А что еще нужно девочкам?
Стоит отметить, тунец — это просто настоящий кладезь полезных веществ. В частности, он лидер по содержанию тех самых полезных жирных кислот комплекса Омега-3. Кроме того, в тунце содержится фосфор, железо, кальций, магний, селен, витамины и аминокислоты. Что касается калорийности, в данной рыбе — 139 калорий на 100 грамм.
Диетологи считают, что употребление тунца в регулярном рационе позволяет похудеть без потери мышечной массы. Отметим, тунец ускоряет обмен веществ и нормализует уровень сахара.
САЛАТ С ТУНЦОМ: РЕЦЕПТ
Для приготовления салата из тунца, который будет отличным ужином, тебе понадобится:
тунец - 100 грамм;
яйца - 2 шт;
помидоры - 1 шт;
огурцы - 1 шт;
листья салата - на выбор;
оливковое масло - 2 ст ложки;
мягкая горчица - 1 чайная ложка;
специи - по вкусу.
Главная особенность и преимущество использования подобных салатов в своем рационе — это то, что их легко готовить, они вкусные и дают отличный результат для фигуры. Тунец для салата лучше всего брать в собственном соку. Выложи его на тарелку, отварные вкрутую яйца измельчи, помидоры и огурцы порежь кубиками, руками порви листья салата. Оливковое масло перемешай со специями и горчицей, и добавь к салату. Приятного аппетита.