Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп

Суп из форели с молочно-сливочным вкусом.

Ингредиенты для "Финский сливочный рыбный суп":

Форель (филе; или лосось) — 500 г

Картофель (средний) — 4-5 шт

Лук красный (средний) — 1 шт

Молоко (6%; или молоко+сливки; или сливки) — 400 мл

Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.

Перец белый — по вкусу

Соль — по вкусу

Сок лимонный (несколько капель)

Время приготовления: 35 минут

35 минут Количество порций: 4

Рецепт "Финский сливочный рыбный суп":

Картофель нарезать крупными кубиками (2x2,5см), лук - полукольцами.

Вскипятить 1л. подсоленной воды, добавить овощи и уменьшив огонь варить около 10 минут.

Рыбу нарезать крупными кусками, добавить к овощам, поперчить, сбрызнуть соком лимона и варить еще 10 минут.

Молоко соединить с мукой и тщательно перемешать до однородной массы.

Влить молочную смесь в суп, довести до кипения и снять с огня.

Подавать суп со свежей зеленью.

Приятного аппетита!