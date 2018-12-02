Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп

Ингредиенты для "Финский сливочный рыбный суп":
Рецепт "Финский сливочный рыбный суп":
Картофель нарезать крупными кубиками (2x2,5см), лук - полукольцами.
Вскипятить 1л. подсоленной воды, добавить овощи и уменьшив огонь варить около 10 минут.
Рыбу нарезать крупными кусками, добавить к овощам, поперчить, сбрызнуть соком лимона и варить еще 10 минут.
Молоко соединить с мукой и тщательно перемешать до однородной массы.
Влить молочную смесь в суп, довести до кипения и снять с огня.
Подавать суп со свежей зеленью.
Приятного аппетита!