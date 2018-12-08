Рецепт дня: торт "Прага" по старинному рецепту

Очень нежный и вкусный торт, который нравиться вам и вашим родным!

Секрет приготовления: Заранее сварите манную кашу. Вместо коньяка можно использовать ликер или водку. Какао берите советский, не разбавленный сухим молоком.

Ингредиенты:

Пшеничная мука 1,5 стакана

Сахар 2 стакана

Сметана 20%-ная 6 столовых ложек

Сгущенное молоко 6 столовых ложек

Сода 2 чайные ложки

Какао-порошок 7 столовых ложек

Сливочное масло 300 г

Молоко 0,6 л

Манная крупа 4 столовые ложки

Ванилин щепотка

Коньяк 3 мл

Грецкие орехи 25 штук

Яйцо куриное 2 штуки

Приготовление:

1. Яйца и стакан сахара взбить, добавить сметану, 2 чайной ложки соды, погашенной уксусом, сгущенку, 4 столовых ложки какао. Перемешивать эту смесь нужно в блендере или комбайне. Затем добавить полтора стакана муки и тщательно перемешать.

2. Половину смеси вылить в заранее смазанную маслом форму для выпекания. Выпекать 30-40 минут в предварительно разогретой до 130–140 градусов. В зависимости от мощности духовки температура и время приготовления может варьироваться. Чтобы проверить готовность коржа — проткните зубочисткой. Если на зубочистки осталось тесто, то продолжайте выпекать.

3. Для более легкого изъятия коржа из формы поставьте его на смоченную холодной водой тряпку. То же самое проделываете со вторым коржом. Пока они готовятся, приступайте к крему.

4. Сварить кашу (сварите ее заранее, чтобы она успела остыть): 3–4 столовые ложки манной крупы, пол-литра молока и полстакана сахара. Каша должна быть густая. Остужаете, ставите в холодильник, можно даже в морозилку — не больше, чем на 10 минут.

5. Взбить 200 грамм масла, затем постепенно добавлять кашу, взбивать, добавить ванилин и пробку-две алкоголя, перемешать. Крем должен получиться густым. Поставьте его пока в холодильник.

6. Достать коржи и разрезать каждый на 2 части. Каждый корж, кроме верхнего, намазать кремом и выложить на крем грецкие орехи. Верхний слой покрыть глазурью. Чтобы сделать глазурь, в кастрюльке нужно растопить 100 грамм сливочного масла, добавить 8 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки молока и 2 столовые ложки какао. Помешивать минут 5. Вылить на торт и сразу размазать, т.к. быстро застывает!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!