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Имбирный домик: история и секреты приготовления главного рождественского десерта

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Имбирный домик: история и секреты приготовления главного рождественского десерта
18:30 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Декоративный домик традиционно пекут на католическое Рождество.

Стены из пряников, зефирная крыша и карамельный дымоход. Имбирный домик – главный символ Рождества в Америке. Печь его начинают в середине декабря, чтобы создать себе праздничное настроение.

Традиция появилась еще в XVII веке, и привезли ее на территорию Америки переселенцы из Германии. За три столетия рецептура менялась, но неизменным оставался главный ингредиент – имбирь.

"Рецептов пряничных домиков масса, но всегда нужно смешивать муку с солью и имбирем. Тогда пряности будут равномерно распределены по всей текстуре теста", – говорит американский кондитер Джемма.

Стены, крыша и двери – полтора часа в печи, и все готово. Можно собирать домик и украшать его на свой вкус, дав волю фантазии. Подойдут любые сладости: разноцветная глазурь, конфеты, печенье, леденцы, мармелад и кондитерская посыпка.

Американцы настолько любят эту традицию, что там даже появился конкурс домиков из имбирных пряников. Каждый год там собираются около 400 лучших дизайнеров съедобных домиков со всей страны. А в 2013 году в штате Техасс кулинары вообще попали в Книгу рекордов Гиннеса. Они создали домик из пряников площадью 220 квадратных метров – целый коттедж!

Попал в книгу рекордов и пряничный мастер из Питтсбурга. Джон Лович сделал целое поселение из таких домиков. В нем было 157 построек. Эту традицию он поддерживает, и каждый год строит в Нью-Йорке целый пряничный городок.

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История, Фото, Сладость, Десерт, Новый год 2019, Рождество 2019, рождественский домик, секрет приготовления, имбирный домик, рождественский десерт.
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