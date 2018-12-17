Рецепт дня: лимонный пирог "Сюрприз"

Если вы любите аромат цитрусовых и хотите приготовить нежный десерт, на который не нужно тратить много времени, то лимонный пирог "Сюрприз" как нельзя кстати подойдет для этих целей!

Нежный, сладкий, воздушный, с легкой цитрусовой кислинкой и обалденной лимонной глазурью, лимонный пирог "Сюрприз" доставит истинное вкусовое удовольствие вам и вашим близким. А сюрпризом здесь выступит один очень необычный ингредиент.

Для лимонного пирога "Сюрприз" вам понадобятся следующие ингредиенты:

350 гр размягченного сливочного масла;

600 гр сахара;

5 больших куриных яиц;

400 гр муки;

2 ст. л. цитрусового экстракта (можно заменить лимонным соком по вкусу);

1 ст. л. цедры лимона, мелко натертой;

3/4 стакана лимонно-лаймовой газировки, например, 7-Up, Sprite (тот самый сюрприз).

Лимонная глазурь:

300 гр сахарной пудры;

4 ст. л. растопленного сливочного масла;

1 ч. л. цитрусового экстракта (или лимонного сока).

Приступаем к приготовлению:

1. Размягченное сливочное масло смешиваем блендером с сахаром. Затем добавляем яйца, взбиваем до однородной массы. После этого медленно всыпаем муку, замешиваем тесто. Добавляем цитрусовый экстракт или пару ложек лимонного сока и натертую цедру.

2. Вливаем 3/4 стакана лимонно-лаймовой газировки (7-Up, Sprite). Все взбиваем блендером до однородной массы.

3. В смазанную маслом форму переливаем тесто, отправляем в духовку 180 градусов на 1 час (ориентируйтесь по своей духовке и высоте формы).

4. Даем пирогу немного остыть в духовке, достаем из формы.

5. Делаем лимонную глазурь: чайную ложку цитрусового экстракта или лимонного сока смешиваем с сахарной пудрой и растопленным сливочным маслом. Получившейся глазурью покрываем пирог. Для подачи можно украсить лимонный пирог "Сюрприз" листьями мяты и лимонной цедрой.

Приятного аппетита!