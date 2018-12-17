Рецепт дня: лимонный пирог "Сюрприз"

Нежный, сладкий, воздушный, с легкой цитрусовой кислинкой и обалденной лимонной глазурью, лимонный пирог "Сюрприз" доставит истинное вкусовое удовольствие вам и вашим близким. А сюрпризом здесь выступит один очень необычный ингредиент.
Для лимонного пирога "Сюрприз" вам понадобятся следующие ингредиенты:
350 гр размягченного сливочного масла;
600 гр сахара;
5 больших куриных яиц;
400 гр муки;
2 ст. л. цитрусового экстракта (можно заменить лимонным соком по вкусу);
1 ст. л. цедры лимона, мелко натертой;
3/4 стакана лимонно-лаймовой газировки, например, 7-Up, Sprite (тот самый сюрприз).
Лимонная глазурь:
300 гр сахарной пудры;
4 ст. л. растопленного сливочного масла;
1 ч. л. цитрусового экстракта (или лимонного сока).
Приступаем к приготовлению:
1. Размягченное сливочное масло смешиваем блендером с сахаром. Затем добавляем яйца, взбиваем до однородной массы. После этого медленно всыпаем муку, замешиваем тесто. Добавляем цитрусовый экстракт или пару ложек лимонного сока и натертую цедру.
2. Вливаем 3/4 стакана лимонно-лаймовой газировки (7-Up, Sprite). Все взбиваем блендером до однородной массы.
3. В смазанную маслом форму переливаем тесто, отправляем в духовку 180 градусов на 1 час (ориентируйтесь по своей духовке и высоте формы).
4. Даем пирогу немного остыть в духовке, достаем из формы.
5. Делаем лимонную глазурь: чайную ложку цитрусового экстракта или лимонного сока смешиваем с сахарной пудрой и растопленным сливочным маслом. Получившейся глазурью покрываем пирог. Для подачи можно украсить лимонный пирог "Сюрприз" листьями мяты и лимонной цедрой.
Приятного аппетита!