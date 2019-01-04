Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"

Совсем не обязательно готовить что-то экстраординарное, чтобы вкусно и сыто накормить ваших гостей в новогодние праздники. Существует масса простых и вкусных вариантов закусок, для которых нужны самые обычные и доступные продукты. Например, куриный рулет из фарша с овощами и сыром - как раз один из них.
Ингредиенты
Приготовление
1 Куриное филе и овощи пропускаем через мясорубку.
2 Туда же натираем сыр на крупной терке.
3 Мелко нарезаем укроп и добавляем к остальным ингредиентам.
4 Вбиваем одно сырое яйцо. Солим и перчим по своему вкусу.
5 Натираем чеснок на мелкой терке. Хорошо вымешиваем фарш из куриного филе с овощами, зеленью и сыром.
6 Берем форму, в которой будем запекать куриный рулет, смазываем растительным маслом и выкладываем фарш в виде рулета.
7 В середине делаем небольшое углубление для того, чтобы нам было легко уложить яйца. Выкладываем 4 отварных яйца.
8 Сверху накрываем фаршем и снова придаем форму рулета. Сверху смазываем майонезом и отправляем куриный рулет с яйцом в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем 40-50 минут.
9 Тарелку, на которую будем выкладывать готовый мясной рулет, украшаем зеленью. Запеченный куриный рулет нарезаем и подаем к столу.
Приятного аппетита!