Скачать
Пятница, 04.01.2019
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
Помпео сообщил, что США выводят войска из Сирии
Помпео сообщил, что США выводят войска из Сирии
Вильярреал - Реал 2:2 Видео голов и обзор матча
Вильярреал - Реал 2:2 Видео голов и обзор матча
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления
Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"

Рецепт дня: куриный рулет &quot;Рождественский&quot;
08:07 Сегодня Телеграф Фото: russianfood.com

Этот рецепт - беспроигрышный праздничный вариант!

Совсем не обязательно готовить что-то экстраординарное, чтобы вкусно и сыто накормить ваших гостей в новогодние праздники. Существует масса простых и вкусных вариантов закусок, для которых нужны самые обычные и доступные продукты. Например, куриный рулет из фарша с овощами и сыром - как раз один из них.

Ингредиенты

  • Филе куриное - 640 г
  • Сыр твердый - 100 г
  • Яйца - 5 шт. (в т.ч. 4 отварных)
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Укроп свежий - 1 пучок
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Майонез - по вкусу
  • Масло растительное
  • Зелень (для украшения)

Приготовление

1 Куриное филе и овощи пропускаем через мясорубку.

2 Туда же натираем сыр на крупной терке.

3 Мелко нарезаем укроп и добавляем к остальным ингредиентам.

4 Вбиваем одно сырое яйцо. Солим и перчим по своему вкусу.

5 Натираем чеснок на мелкой терке. Хорошо вымешиваем фарш из куриного филе с овощами, зеленью и сыром.

6 Берем форму, в которой будем запекать куриный рулет, смазываем растительным маслом и выкладываем фарш в виде рулета.

7 В середине делаем небольшое углубление для того, чтобы нам было легко уложить яйца. Выкладываем 4 отварных яйца.

8 Сверху накрываем фаршем и снова придаем форму рулета. Сверху смазываем майонезом и отправляем куриный рулет с яйцом в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем 40-50 минут.

9 Тарелку, на которую будем выкладывать готовый мясной рулет, украшаем зеленью. Запеченный куриный рулет нарезаем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт, Рождество, Что приготовить на Рождество, Рецепт дня, Приготовление куриного рулета, Рулет Рождественский, Рождественский рулет, Блюда на Рождество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
03 Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
04 "Край света" оказался единым космическим телом
05 МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
При Трампе госдолг США вырос на 2 триллиона долларов
При Трампе госдолг США максимально вырос
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Рецепт дня: куриный рулет &quot;Рождественский&quot;
Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь