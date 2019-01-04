Рецепт дня: куриный рулет "Рождественский"

Этот рецепт - беспроигрышный праздничный вариант!

Совсем не обязательно готовить что-то экстраординарное, чтобы вкусно и сыто накормить ваших гостей в новогодние праздники. Существует масса простых и вкусных вариантов закусок, для которых нужны самые обычные и доступные продукты. Например, куриный рулет из фарша с овощами и сыром - как раз один из них.

Ингредиенты

Филе куриное - 640 г

Сыр твердый - 100 г

Яйца - 5 шт. (в т.ч. 4 отварных)

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Укроп свежий - 1 пучок

Чеснок - 2-3 зубчика

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Масло растительное

Зелень (для украшения)

Приготовление

1 Куриное филе и овощи пропускаем через мясорубку.

2 Туда же натираем сыр на крупной терке.

3 Мелко нарезаем укроп и добавляем к остальным ингредиентам.

4 Вбиваем одно сырое яйцо. Солим и перчим по своему вкусу.

5 Натираем чеснок на мелкой терке. Хорошо вымешиваем фарш из куриного филе с овощами, зеленью и сыром.

6 Берем форму, в которой будем запекать куриный рулет, смазываем растительным маслом и выкладываем фарш в виде рулета.

7 В середине делаем небольшое углубление для того, чтобы нам было легко уложить яйца. Выкладываем 4 отварных яйца.

8 Сверху накрываем фаршем и снова придаем форму рулета. Сверху смазываем майонезом и отправляем куриный рулет с яйцом в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем 40-50 минут.

9 Тарелку, на которую будем выкладывать готовый мясной рулет, украшаем зеленью. Запеченный куриный рулет нарезаем и подаем к столу.

Приятного аппетита!