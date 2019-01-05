Рецепт дня: медовые пряники с глазурью к Рождеству

Простой рецепт приготовления медовых пряников в домашних условиях.

Украшение из белковой глазури поможет сделать пряники красивыми, нарядными и в своём роде уникальными! Медовые пряники с глазурью - отличное угощение и приятный сладкий подарок для близких и друзей к новогодним и рождественским праздникам!

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 200 г + 20 г для работы с тестом

Яйцо - 1 шт.

Мёд - 1 ст. ложка

Сода пищевая - 0,5 ч. ложки

Сахар - 100 г

Для глазури:

Белок яичный - 0,5 шт.

Сахарная пудра - 100-120 г

Сок лимона - 0,5 ч. ложки

Краситель пищевой гелевый красный

Краситель пищевой гелевый синий

Приготовление

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медового теста. Также подготовьте ингредиенты для белковой глазури, пищевые красители, формочки и кондитерский мешок с насадкой для айсинга (с круглым маленьким отверстием). Духовку включите для разогрева до 180 градусов.

2. Первым делом приготовьте тесто для пряников. Для этого в посуде с толстым дном соедините мёд, сахар, пищевую соду и сырое яйцо. Перемешайте соединённые продукты венчиком и поставьте на средний огонь. Помешивая, прогрейте смесь до получения плотной пены.

3. Снимите кастрюльку с плиты, всыпьте в получившуюся массу сначала 150 г просеянной муки. Перемешайте. Всыпьте ещё 50 г просеянной муки. Снова перемешайте.

4. Высыпьте на стол ещё 20 г муки. Сверху на муку выложите получившееся липкое тесто и немного его обомните. Не обязательно вмешивать всю муку, постарайтесь не "забить" тесто мукой, оно не должно получиться слишком плотным.

5. Ещё тёплое тесто раскатайте на листе пергамента для выпечки (или на присыпанном мукой столе). Раскатывать слишком тонко тесто не нужно, всё-таки прянички должны быть толстенькими. Формочками для печенья вырежьте фигурки. Остатки теста соберите, снова раскатайте, вырежьте заготовки и действуйте в таком порядке, пока всё тесто не превратится в заготовки для пряников. Выложите фигурки из теста на покрытый пергаментом противень.

6. Выпекайте медовые пряники в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 8 минут. Готовые пряники из медового теста будут оставаться мягкими, но по мере остывания они станут плотнее.

7. Пока пряники остывают, приготовьте глазурь для росписи. Для этого взбейте половину яичного белка с лимонным соком и сахарной пудрой до получения плотной глянцевой белой глазури. Взбивайте глазурь миксером не менее 5 минут. Этого количества глазури вполне хватит для украшения всех получившихся пряников (без заливки).

8. Переложите часть белой глазури в кондитерский мешок с насадкой для росписи глазурью. Оставшуюся глазурь разделите на две части, одну из которых подкрасьте синим пищевым гелевым красителем, а вторую - красным. Украсьте пряники белой, красной и синей глазурью. Вы можете украсить пряники по своему желанию и усмотрению, покрасить глазурь в нужные вам цвета, а также дополнительно украсить пряники кондитерскими посыпками, сахарными бусинами, цветным сахаром.

9. Оставьте медовые пряники до того момента, пока глазурь полностью не высохнет. Вот и всё - медовые пряники готовы!

Пряники из медового теста долго не черствеют, их можно испечь заранее и хранить в закрытой посуде с долькой яблока - так выпечка надолго останется мягкой и ароматной.

Приятного аппетита!