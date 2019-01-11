Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами

Жаркое из свинины - это всегда сытно. Сегодня у нас оно с грибами и картофелем. Кусочки мяса с грибами и картофелем в замечательном соусе, в который можно макать кусочек свежего хлеба. Просто и вкусно.
Ингредиенты
500 г свинины
400 г грибов
1 кг картофеля
2 большие луковицы
2 сладких перца
5 ст. л. домашних жирных сливок
оливковое масло
специи:
лавровый лист
кориандр молотый
смесь перцев
имбирь молотый
соль
Приготовление
1 Свинину нарезать небольшими кусочками, помыть и выложить в кастрюлю с толстым дном.
2 Обжарить свинину до легкой золотистой корочки.
3 Влить подсолнечное масло. Морковь и лук мелко нарезать добавить к мясу. Обжарить свинину с овощами перемешивая в течение 10-12 минут. После добавить воду, так, чтобы она покрывала мясо, посолить по вкусу.
4 Кастрюлю накрыть крышкой и тушить свинину с овощами на небольшом огне до готовности.
5 Грибы помыть, нарезать и добавить в кастрюлю.
6 Картофель нарезать не очень мелко, добавить в жаркое. Еще немного посолить. Приправить лавровым листом. Налить еще 300 мл воды.
7 Тушить жаркое до готовности картофеля 20-25 минут. В готовое блюдо добавить измельченный чеснок и укроп.
8 Жаркое из свинины с грибами и картофелем готово.
9 Подаем на второе в обед или на ужин.
Приятного аппетита!