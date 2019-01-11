Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами

Чудесное блюдо, которым можно порадовать не только родственников, но и друзей.

Жаркое из свинины - это всегда сытно. Сегодня у нас оно с грибами и картофелем. Кусочки мяса с грибами и картофелем в замечательном соусе, в который можно макать кусочек свежего хлеба. Просто и вкусно.

Ингредиенты

500 г свинины

400 г грибов

1 кг картофеля

2 большие луковицы

2 сладких перца

5 ст. л. домашних жирных сливок

оливковое масло

специи:

лавровый лист

кориандр молотый

смесь перцев

имбирь молотый

соль

Приготовление

1 Свинину нарезать небольшими кусочками, помыть и выложить в кастрюлю с толстым дном.

2 Обжарить свинину до легкой золотистой корочки.

3 Влить подсолнечное масло. Морковь и лук мелко нарезать добавить к мясу. Обжарить свинину с овощами перемешивая в течение 10-12 минут. После добавить воду, так, чтобы она покрывала мясо, посолить по вкусу.

4 Кастрюлю накрыть крышкой и тушить свинину с овощами на небольшом огне до готовности.

5 Грибы помыть, нарезать и добавить в кастрюлю.

6 Картофель нарезать не очень мелко, добавить в жаркое. Еще немного посолить. Приправить лавровым листом. Налить еще 300 мл воды.

7 Тушить жаркое до готовности картофеля 20-25 минут. В готовое блюдо добавить измельченный чеснок и укроп.

8 Жаркое из свинины с грибами и картофелем готово.

9 Подаем на второе в обед или на ужин.

Приятного аппетита!