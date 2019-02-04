Рецепт дня: тушеная картошка с луком, в сметане

Рецепт простого повседневного блюда - картошка, тушенная с луком, в сметане. Тушеная картошка с луком готовится без особого труда и в достаточно короткие сроки. Успех и овации обеспечены!
Ингридиенты (на 3 порции)
Для подачи:
Приготовление
1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления тушёной картошки с луком. Укроп можно взять свежий или заменить его любой другой зеленью по вкусу.
2. Картофель почистите и вымойте.
3. Нарежьте картофель кусочками среднего размера и выложите на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом.
4. Изредка помешивая, обжаривайте картофель на огне чуть больше среднего около 5-10 минут, до хорошего подрумянивания.
5. Воду соедините со сметаной, перемешайте до получения однородной массы.
6. Репчатый лук почистите и мелко нарежьте. Добавьте лук к картофелю.
7. Обжаривайте картошку с луком ещё 5 минут, помешивая.
8. Обжаренный картофель с луком залейте сметаной с водой, посолите и поперчите. Перемешайте.
9. Сверху посыпьте картофель перетёртым между пальцами сухим укропом. Накройте сковороду крышкой и тушите картошку в сметане на минимальном огне около 30 минут.
10. Картошка, тушенная в сметане, должна стать мягкой и приобрести коричневый оттенок.
11. Подавайте тушеную картошку с луком в горячем виде, присыпав измельчённой зеленью укропа.
Приятного аппетита!