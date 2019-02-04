Рецепт дня: тушеная картошка с луком, в сметане

Этот рецепт достоен попасть в список любимых блюд из картошки!

Рецепт простого повседневного блюда - картошка, тушенная с луком, в сметане. Тушеная картошка с луком готовится без особого труда и в достаточно короткие сроки. Успех и овации обеспечены!

Ингридиенты (на 3 порции)

Картофель - 500 г

Лук репчатый - 150 г

Сметана - 50 г

Укроп сушеный - 1 ч. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец чёрный молотый - на кончике ножа

Вода - 50 мл

Для подачи:

Зелень укропа - по вкусу

Приготовление

1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления тушёной картошки с луком. Укроп можно взять свежий или заменить его любой другой зеленью по вкусу.

2. Картофель почистите и вымойте.

3. Нарежьте картофель кусочками среднего размера и выложите на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом.

4. Изредка помешивая, обжаривайте картофель на огне чуть больше среднего около 5-10 минут, до хорошего подрумянивания.

5. Воду соедините со сметаной, перемешайте до получения однородной массы.

6. Репчатый лук почистите и мелко нарежьте. Добавьте лук к картофелю.

7. Обжаривайте картошку с луком ещё 5 минут, помешивая.

8. Обжаренный картофель с луком залейте сметаной с водой, посолите и поперчите. Перемешайте.

9. Сверху посыпьте картофель перетёртым между пальцами сухим укропом. Накройте сковороду крышкой и тушите картошку в сметане на минимальном огне около 30 минут.

10. Картошка, тушенная в сметане, должна стать мягкой и приобрести коричневый оттенок.

11. Подавайте тушеную картошку с луком в горячем виде, присыпав измельчённой зеленью укропа.

Приятного аппетита!