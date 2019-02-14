Рецепт дня: слоеный салат "Два сердца" с мясом и рыбой

14 февраля - это день, когда всё вокруг пронизано романтическим настроением.

Слоеный салат "Два сердца" отличается не только оригинальной подачей, а и удобством, ведь он удовлетворит вкус и мясоедов, и людей, которые предпочитают рыбные блюда. Конечно, придется немного повозиться, но вы получите сразу два салата в одном - мясной и рыбный. А это уже отличный повод для романтического ужина или обеда.

Ингредиенты

Говядина (мякоть) - 150 г

Горбуша копченая - 150 г

Морковь - 200 г (2 шт.)

Огурцы маринованные - 200 г

Фасоль красная консервированная - 100 г

Яйца - 4 шт.

Рис - 60 г

Лук репчатый - 100 г (1 шт.)

Уксус 9% - 2 ст. ложки

Сахар - 2 ст. ложки

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Для украшения:

Зерна граната

Приготовление

1 Подготавливаем все необходимые продукты для слоёного салата "Два сердца" с мясом и рыбой.

2 Говядину промываем, заливаем водой и отвариваем до готовности, 50-60 минут.

3 Морковь промываем, заливаем водой и варим 25 минут после закипания.

4 Тщательно промываем рис, заливаем 2 стаканами воды и отвариваем 15-20 минут. Откидываем на дуршлаг.

5 Яйца отвариваем 10 минут после закипания.

Лук очищаем, мелко нарезаем.

6 Кладем лук в пиалу, добавляем сахар и уксус. Перемешиваем и оставляем на 15-20 минут мариноваться. Затем откидываем лук на дуршлаг и промываем. Делим лук на две равные части.

7 Огурцы натираем на крупной тёрке. Горбушу мелко нарезаем. Варёные яйца разделяем на желтки и белки.

8 Желтки натираем на крупной терке, а белки - на мелкой.

9 Морковь очищаем, трем на крупной терке. Говядину нарезаем тонкими полосками.

10 Перед тем как приступить к сборке салата, разделим ингредиенты для рыбного и мясного «сердец».

11 На большой тарелке майонезом наносим очертания салата в виде двух сердец.

12 Первым слоем мясного салата будет говядина, а рыбного – рис. Солим.

13 На мясо выкладываем лук. Смазываем мясо с луком и рис майонезом.

14 Сверху на мясо кладем фасоль, а на рис выкладываем рыбу.

15 На рыбу кладем лук. Смазываем лук и фасоль слоем майонеза.

16 Теперь на обе части салата выкладываем маринованные огурцы.

17 На огурцы кладём слой тёртой моркови. Смазываем морковь майонезом.

18 Следующий слой - тёртые желтки.Тонким слоем смазываем желтки майонезом.

Украшаем салат на свое усмотрение. Я использовала зёрна граната для мясного салата и яичные белки для рыбного.

Приятного аппетита!