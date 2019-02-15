Рецепт дня: блинный торт "Пломбир в шоколаде"

Процесс приготовления тоже завораживает, рекомендую попробовать! Блинный торт "Пломбир в шоколаде" - масленичный хит с пломбирным вкусом!
Ингредиенты
Для блинов:
Для начинки:
Приготовление
1 Начнем с приготовления шоколадных блинов. Вернее блинчиков, нам нужны тоненькие.
2 Муку смешиваем с какао. (Берите хороший какао-порошок, тогда цвет блинчиков будет насыщенным.)
3 Яйца взбиваем с сахаром. К взбитым яйцам добавляем треть молока. Всыпаем всю муку.
4 Хорошо перемешиваем миксером, вводим остатки молока и растительное масло.
5 Блинному тесту даем постоять минут 5-10, после чего процеживаем через сито. По моим ощущениям тесто получается бархатным.
6 На любимой сковороде или блиннице жарим (печем) тонкие блинчики.
7 Пока блины остывают, займемся начинкой для торта из блинов. Изюм замачиваем в коньяке. Желатин заливаем кипяченой холодной водой (4-5 ст. ложек, смотрите инструкцию на упаковке) и оставляем на несколько минут, пусть набухнет.
8 Начинки будет два вида.
Первая начинка: сливки, взбитые с сахарной пудрой. Соединяем холодные сливки с 4 ст. ложками сахарной пудры и взбиваем до хорошей плотности.
9 10 блинчиков смазываем слоем взбитых сливок толщиной 2-3 мм. Блинчики со сливочным кремом заворачиваем трубочкой (рулетом) и отправляем в морозильную камеру минут на 10-15.
10 Очень вкусные блинчики получились, но наберитесь терпения, не съешьте все. :)
11 Вторую начинку для блинного торта приготовим из творога. Желатин растапливаем на водяной бане и добавляем в творог. Туда же добавляем 3 ст. ложки сахарной пудры. Все хорошо пробиваем погружным блендером.
12 Если творожная масса получается густой, добавляем немного сливок или сметаны.
13 Добавляем к творогу изюм и перемешиваем. Творожная начинка готова.
14 Подмороженные блинчики со сливочным кремом нарезаем одинаковыми кусочками (шайбочками) по 1 см.
15 На доску устанавливаем кулинарное кольцо (18 см в диаметре) или берём разъемную форму. На дно выкладываем один целый блинчик.
16 Внутри вдоль стенок формы выставляем два яруса блинных заготовок (шайбочек) со сливками.
17 В центр блинного торта отправляем творожную начинку и разравниваем. Сверху распределяем оставшиеся заготовки-шайбочки.
18 Торт из блинов с творогом и сливками отправляем в форме в холодильник минимум на 1 час.
19 После чего снимаем форму и удивляем всех красотой и вкусом шоколадного тортика со взбитыми сливками и творожной начинкой.
Классный рецепт блинного торта, готовьте на здоровье!
Приятного аппетита!!!