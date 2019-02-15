Рецепт дня: блинный торт "Пломбир в шоколаде"

Шикарный рецепт, очень красивый и очень вкусный торт из шоколадных блинов с творожной начинкой и взбитыми сливками!

Процесс приготовления тоже завораживает, рекомендую попробовать! Блинный торт "Пломбир в шоколаде" - масленичный хит с пломбирным вкусом!

Ингредиенты

Для блинов:

Молоко - 250 мл

Яйца - 3 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Мука - 120 г

Какао-порошок - 1 ст. ложка

Масло растительное - 1 ст. ложка

Для начинки:

Сливки (33%) - 300 мл

Творог (9%) - 500 г

Изюм - 50 г

Коньяк - по вкусу

Желатин - 15 г

Сахарная пудра - 7 ст. ложек (по вкусу)

Вода кипяченая холодная - 4-5 ст. ложек

Приготовление

1 Начнем с приготовления шоколадных блинов. Вернее блинчиков, нам нужны тоненькие.

2 Муку смешиваем с какао. (Берите хороший какао-порошок, тогда цвет блинчиков будет насыщенным.)

3 Яйца взбиваем с сахаром. К взбитым яйцам добавляем треть молока. Всыпаем всю муку.

4 Хорошо перемешиваем миксером, вводим остатки молока и растительное масло.

5 Блинному тесту даем постоять минут 5-10, после чего процеживаем через сито. По моим ощущениям тесто получается бархатным.

6 На любимой сковороде или блиннице жарим (печем) тонкие блинчики.

7 Пока блины остывают, займемся начинкой для торта из блинов. Изюм замачиваем в коньяке. Желатин заливаем кипяченой холодной водой (4-5 ст. ложек, смотрите инструкцию на упаковке) и оставляем на несколько минут, пусть набухнет.

8 Начинки будет два вида.

Первая начинка: сливки, взбитые с сахарной пудрой. Соединяем холодные сливки с 4 ст. ложками сахарной пудры и взбиваем до хорошей плотности.

9 10 блинчиков смазываем слоем взбитых сливок толщиной 2-3 мм. Блинчики со сливочным кремом заворачиваем трубочкой (рулетом) и отправляем в морозильную камеру минут на 10-15.

10 Очень вкусные блинчики получились, но наберитесь терпения, не съешьте все. :)

11 Вторую начинку для блинного торта приготовим из творога. Желатин растапливаем на водяной бане и добавляем в творог. Туда же добавляем 3 ст. ложки сахарной пудры. Все хорошо пробиваем погружным блендером.

12 Если творожная масса получается густой, добавляем немного сливок или сметаны.

13 Добавляем к творогу изюм и перемешиваем. Творожная начинка готова.

14 Подмороженные блинчики со сливочным кремом нарезаем одинаковыми кусочками (шайбочками) по 1 см.

15 На доску устанавливаем кулинарное кольцо (18 см в диаметре) или берём разъемную форму. На дно выкладываем один целый блинчик.

16 Внутри вдоль стенок формы выставляем два яруса блинных заготовок (шайбочек) со сливками.

17 В центр блинного торта отправляем творожную начинку и разравниваем. Сверху распределяем оставшиеся заготовки-шайбочки.

18 Торт из блинов с творогом и сливками отправляем в форме в холодильник минимум на 1 час.

19 После чего снимаем форму и удивляем всех красотой и вкусом шоколадного тортика со взбитыми сливками и творожной начинкой.

Классный рецепт блинного торта, готовьте на здоровье!

Приятного аппетита!!!