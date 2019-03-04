Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. Но этот день можно высчитывать и самостоятельно.
Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы. В итоге в этом году сам праздник у нас выпадает на 10 марта. А сама масленичная неделя начинается с 4 марта.
Вегетарианские блины без яиц
Ингредиенты
Приготовление
1 Соединяем минеральную воду с солью и сахаром.
2 Всыпаем муку и венчиком тщательно разбиваем комочки. Добавляем гашеную соду и ванилин.
3 Добавляем растительное масло, венчиком вмешиваем его в тесто.
4 Воздушное тесто к жарке готово.
5 Наливаем половником тесто на разогретую блинную сковороду и жарим до корочки золотистой.
6 Осторожно лопаткой переворачиваем и жарим с другой стороны. Блины не прилипают.
Шпинатные блины с печенью
Ингредиенты
Приготовление
1 Растопите сливочное масло, подогрейте молоко, оно должно быть теплое. В чашу измельчителя положите шпинат и несколько ложек молока, включите машинку на минутку. Добавьте яйца, соль, сахар, топленое масло, муку и оставшееся молоко. Снова включите машинку на пару минут. Тесто для шпинатных блинов готово! Жарьте блины как обычные молочные, на сухой антипригарной сковороде. Перед первым блином сковороду я смазываю маслом при помощи силиконовой кисточки.
2 Раскалите сковороду с растительным маслом, понадобится всего 2 столовых ложки масла. Обжарьте крупно порезанный лук, затем добавьте печень, соль, перец черный. Жарьте до готовности печени. Отварите три яйца, остудите и снимите скорлупу с них.
3 В чашу измельчителя положите печень с луком, жир от жаренья, яйца. Соль и специи по вкусу и желанию. Включите комбайн на пару минут.
4 Шпинатные блины готовы, начинка готова! Осталось лишь фаршировать.
5 Положите часть начинки на блинчик и заверните края.
6 Сверните блинчик рулетиком.
7 Ладошкой придавите чуть его сверху, чтобы начинка уплотнилась и блинчик приобрел красивую форму.
Диетические блины из овсяных хлопьев
Ингредиенты
Приготовление
1 В миску вбиваем два яйца, добавляем сахар, соль, разрыхлитель.
2 Взбейте массу до состояния пышной пены.
3 Влейте молоко и снова взбейте.
4 Овсяные хлопья измельчите в кофемолке в пыль. Смешайте овсяную муку с пшеничной и введите их в тесто. Замесите однородное тесто.
5 В тесто влейте 2 ст. ложки растительного масла и размешайте. Поставьте на огонь сковороду. Разогрейте ее хорошо. Влейте немного растительного масла. Теперь вливаем порцию для одного блина и жарим с двух сторон. По мере необходимости подливайте растительное масло при обжарке последующих блинов.
Блинчатый торт с маскарпоне
Ингредиенты
Приготовление
1 В миску вбиваем яйца, всыпаем сахар и добавляем молоко, все перемешиваем и понемногу вводим муку, добавляем соду, гашенную уксусом, и растопленное сливочное масло.
2 Выпекаем блины средней толщины.
3 Маскарпоне выкладываем в миску, насыпаем сахарную пудру (лучше, чем сахар, от которого будут крупинки) и тщательно перемешиваем.
4 В чашу миксера добавляем сливки, к ним всыпаем ванильный сахар и перемешиваем. Удобно использовать миксер.
5 Шоколад натираем на крупной терке.
6 К сыру добавляем взбитые сливки и шоколад, перемешиваем.
7 На тарелку кладем блин, смазываем его кремом, затем следующий блин — и так до окончания блинов. Сверху и по бокам тоже смазываем кремом.
8 Готовый торт отправляем в холодильник минимум на пять часов, лучше на целую ночь. Перед подачей украшаем торт дольками мандарина (орехами, шоколадом, ягодами).