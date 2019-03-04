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Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

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Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
11:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Масленица - древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и ожидание весны.

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. Но этот день можно высчитывать и самостоятельно.

Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы. В итоге в этом году сам праздник у нас выпадает на 10 марта. А сама масленичная неделя начинается с 4 марта.

Вегетарианские блины без яиц

Ингредиенты

  • Минеральная сильногазированная вода — 0,5
  • Литра Мука — 300 Грамм
  • Масло растительное — 2 Ст. ложки
  • Сахар — 2 Ст. ложки
  • Соль — 1 Щепотка
  • Ванилин — 1 Щепотка
  • Сода — 0,25 Чайных ложки
  • Уксус или лимонный сок — 1 Чайная ложка (чтобы погасить соду)

Приготовление

1 Соединяем минеральную воду с солью и сахаром.

2 Всыпаем муку и венчиком тщательно разбиваем комочки. Добавляем гашеную соду и ванилин.

3 Добавляем растительное масло, венчиком вмешиваем его в тесто.

4 Воздушное тесто к жарке готово.

5 Наливаем половником тесто на разогретую блинную сковороду и жарим до корочки золотистой.

6 Осторожно лопаткой переворачиваем и жарим с другой стороны. Блины не прилипают.

Шпинатные блины с печенью

Ингредиенты

  • Молоко — 500 Миллилитров (тесто для блинов)
  • Шпинат — 80 Грамм (тесто для блинов)
  • Мука пшеничная — 1 Стакан (тесто для блинов)
  • Яйцо — 2 Штуки (тесто для блинов)
  • Сливочное масло — 20 Грамм (тесто для блинов)
  • Соль — 1-2 Щепоток (тесто для блинов)
  • Сахар — 0,5 Ст. ложки (тесто для блинов)
  • Куриная печень — 500 Грамм (начинка)
  • Лук репчатый — 150 Грамм (начинка)
  • Яйцо вареное — 3 Штуки (начинка)
  • Соль, перец черный молотый — По вкусу (начинка)

Приготовление

1 Растопите сливочное масло, подогрейте молоко, оно должно быть теплое. В чашу измельчителя положите шпинат и несколько ложек молока, включите машинку на минутку. Добавьте яйца, соль, сахар, топленое масло, муку и оставшееся молоко. Снова включите машинку на пару минут. Тесто для шпинатных блинов готово! Жарьте блины как обычные молочные, на сухой антипригарной сковороде. Перед первым блином сковороду я смазываю маслом при помощи силиконовой кисточки.

2 Раскалите сковороду с растительным маслом, понадобится всего 2 столовых ложки масла. Обжарьте крупно порезанный лук, затем добавьте печень, соль, перец черный. Жарьте до готовности печени. Отварите три яйца, остудите и снимите скорлупу с них.

3 В чашу измельчителя положите печень с луком, жир от жаренья, яйца. Соль и специи по вкусу и желанию. Включите комбайн на пару минут.

4 Шпинатные блины готовы, начинка готова! Осталось лишь фаршировать.

5 Положите часть начинки на блинчик и заверните края.

6 Сверните блинчик рулетиком.

7 Ладошкой придавите чуть его сверху, чтобы начинка уплотнилась и блинчик приобрел красивую форму.

Диетические блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 200 Грамм
  • Мука пшеничная — 4 Ст. ложки
  • Яйцо — 2 Штуки
  • Молоко — 1,5 Стакана
  • Сахар — 3 Ст. ложки
  • Соль — 1 Чайная ложка
  • Растительное масло — 5 Ст. ложек (2 ст.ложки для теста и 3 для жарки)
  • Разрыхлитель — 1 Чайная ложка

Приготовление

1 В миску вбиваем два яйца, добавляем сахар, соль, разрыхлитель.

2 Взбейте массу до состояния пышной пены.

3 Влейте молоко и снова взбейте.

4 Овсяные хлопья измельчите в кофемолке в пыль. Смешайте овсяную муку с пшеничной и введите их в тесто. Замесите однородное тесто.

5 В тесто влейте 2 ст. ложки растительного масла и размешайте. Поставьте на огонь сковороду. Разогрейте ее хорошо. Влейте немного растительного масла. Теперь вливаем порцию для одного блина и жарим с двух сторон. По мере необходимости подливайте растительное масло при обжарке последующих блинов.

Блинчатый торт с маскарпоне

Ингредиенты

  • Мука — 2 Стакана
  • Молоко — 0,5 Литра
  • Яйцо — 2 Штуки
  • Сахар — 3 Ст. ложки
  • Масло сливочное — 2 Ст. ложки
  • Сода — Щепотка
  • Уксус — 0,5 Ст. ложки
  • Маскарпоне — 0,5 Килограмма
  • Пудра сахарная — 150 Грамм
  • Сливки — 300 Миллилитров
  • Ваниль — По вкусу
  • Шоколад — По вкусу
  • Мандарин — 2 Штуки

Приготовление

1 В миску вбиваем яйца, всыпаем сахар и добавляем молоко, все перемешиваем и понемногу вводим муку, добавляем соду, гашенную уксусом, и растопленное сливочное масло.

2 Выпекаем блины средней толщины.

3 Маскарпоне выкладываем в миску, насыпаем сахарную пудру (лучше, чем сахар, от которого будут крупинки) и тщательно перемешиваем.

4 В чашу миксера добавляем сливки, к ним всыпаем ванильный сахар и перемешиваем. Удобно использовать миксер.

5 Шоколад натираем на крупной терке.

6 К сыру добавляем взбитые сливки и шоколад, перемешиваем.

7 На тарелку кладем блин, смазываем его кремом, затем следующий блин — и так до окончания блинов. Сверху и по бокам тоже смазываем кремом.

8 Готовый торт отправляем в холодильник минимум на пять часов, лучше на целую ночь. Перед подачей украшаем торт дольками мандарина (орехами, шоколадом, ягодами).

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