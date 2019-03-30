Рецепт дня: салат с овощами на гриле

Овощи на гриле - полезное и низкокалорийное самостоятельное блюдо.

Они сохраняют витамины и яркий вкус благодаря тому, что готовятся за короткое время.

Ингредиенты

Овощи на выбор

Помидор - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Зелень

Кунжут - 1 ст.л.

Для заправки:

Масло оливковое - 3 ст.л.

Горчица - 1 ч. л.

Лимонный сок - 3 ч.л.

Соль, перец.

Приготовление

Приготовьте овощи на гриле. Лучше всего готовить их на мангале, используя решетку. Так они получаются особенно ароматными. Слишком зажаривать их не нужно, достаточно чтобы на них проявились полоски от гриля.

Убрав овощи и грибы с гриля, выложите их на блюдо. Овощи измельчить, нарезать крупными кусками. Чтобы есть салат было удобнее, можно очистить перец от кожуры. Для этого после запекания его нужно положить в пакет с застежкой или кастрюлю с крышкой, после этого кожура легко снимется. Перец также необходимо нарезать.

Нарежьте помидор дольками и добавьте к жареным овощам либо добавьте целые помидоры черри. Если вам нравится вкус помидоров, запеченных на углях, то можете приготовить их на гриле вместе с остальными овощами. Измельчите чеснок и зелень, добавьте их в миску. Всыпьте к овощам чуть подрумяненный на сковороде кунжут.

Подготовьте заправку, смешав в отдельной емкости горчицу, соль и перец с лимонным соком и оливковым маслом. Заправьте салат и сразу подавайте, поскольку его лучше всего есть еще теплым.